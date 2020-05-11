Скандальна справа на 13,7 мільйона збитків: НАБУ завершило розслідування щодо Електроважмашу

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі Електроважмашу. Цьому підприємству завдали збитків у 13,7 мільйона гривень.

Що відомо про підозри

8 травня п’ятьом підозрюваним відкрили для ознайомлення матеріали слідства. Опісля цю справу скерують до суду. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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Дії всіх підозрбваних кваліфіковано за статтею Кримінального кодексу "Зловживання владою або службовим становищем".

В участі у злочинній схемі підозрюють:

двох заступників директора держпідприємства "Завод "Електроважмаш";

начальника управління Електроважмашу;

кінцевого бенефіціара чеської компанії;

директора чеської компанії.

Суть справи

Слідство встановило, що в 2017 році посадовці заводу "Електроважмаш" організували продаж запасних частин, які виробила компанії з Литви. Відбувалося це за посередництва підконтрольної їм компанії, зареєстрованій у Празі (Чеська Республіка).

Отже, спершу "Електроважмаш" продав запчастини чеській компанії за 600,3 тисяч євро. Згодом та перепродала їх литовській за майже вдвічі більшою ціною – 1,22 мільйона євро.

У підсумку Електроважмаш недоотримав 13,7 мільйона гривень. Це підтвердили численні експертизи.

Розслідування цієї справи детективи НАБУ розпочали ще в листопаді 2017 року. У березні 2020 року повідомили про підозру посадовцям Електроважмашу.

Також тоді суд обрав запобіжний захід учасникам схеми:

заступник директора заводу та начальник управління Електроважмашу – утримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою внесення 1 мільйон гривень застави.

бенефіціар чеської компанії – тримання під вартою з можливістю внесення застави 8 мільйонів 408 тисяч гривень,

заступник директора Електроважмашу з виробництва – цілодобовий домашній арешт.

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Продаж електродивгуна до Казахстану

У 2014 – 2015 роках держпідприємство продало виготовлений ним електродвигун фактично за собівартістю – 1,39 мільйона доларів – компаніям із ознаками фіктивності. Ті, зі свого боку, перепродали його до Казахстану за ринковою ціною у 3 мільйони доларів.

В результаті Електроважмаш зазнав збитків у 37,2 мільйони гривень.

Розслідування цієї схеми завершили в грудні 2016 року. Відтоді цю справу за обвинуваченням колишнього заступника директора "Електроважмашу" у зловживанні службовим становищем слухають у суді.

Отримання хабара

Ще трьох посадовців Електроважмашу викрили на отриманні 37 тисяч доларів хабара. За ці гроші вони мали організувати своєчасний відпуск готової продукції відповідно до укладеного договору.

Розслідування цієї справи завершили. На початку 2018 року її скеровано до суду.

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Що відомо про завод "Електроважмаш"? Він спеціалізується на виробництві потужних гідрогенераторів, турбогенераторів для ТЕС і АЕС, електродвигунів для приводів прокатних станів, шахтних підйомників, тягового електрообладнання для залізничного та міського транспорту.