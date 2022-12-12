Скандальна ведуча з медведчуківського каналу Панченко приїхала в окупований Донецьк

Журналістка з медведчуківського каналу Діана Панченко приїхала в окупований Донецьк. При цьому ще й додала, що, мовляв, "вона там, де повинна бути". Схоже, має на увазі, біля окупантів.

Так, Панченко опублікувала фото з Донецька у своїх соцмережах, передає 24 канал. Звісно, медійниця потрапила під шквал критики.

Раніше Зеленський не дає ставити питання, – медведчуківські пропагандисти приїхали до Лукашенка

"Повинна там бути"

Підписала світлину ведуча за методичками кремлівської пропаганди, мовляв, 8 років їй задавали "справедливі" питання, "чому вона не приїде на Донбас". Панченко лише не уточнила, хто ставив такі питання. Очевидно, що громадяни держави-агресорки.

Я на Донбасі. Там, де повинна бути,

– написала ведуча.

Ба більше, згодом Панченко обіцяє оприлюднити ще й "подробиці". Однак не сказала, чи збирається повертатись на підконтрольну Україні територію.

Хто така Діана Панченко

Телеведуча працювала на проросійському телеканалі NewsOne, який належав соратнику Медведчука Тарасу Козаку. Після введення санкцій щодо NewsOne, ZIK і 112 Панченко перейшла на "Перший незалежний", який створили ті ж медведчуківські журналісти.