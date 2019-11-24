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      Скандальна переписка Тимошенко і Зеленського та дилема справи Порошенка: блоги тижня

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      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – закадрове у переписці Тимошенко та Зеленського, чому справа Порошенка ставить у незручне становище владу та в які ігри грає Кремль з Україною.

      1. Захоплені судна знову дома, або Як Кремль переграв Україну

      судна
      Кремль вперто ігнорував вердикт Міжнародного трибуналу з морського права, який вимагав від Росії негайного звільнення полонених моряків і захоплених суден.

      Все про повернення захоплених кораблів.

      2. Треба скоротити чисельність населення Землі, інакше буде катастрофа, – Daily Mail

      населення
      Зараз перед людством постало багато проблем. Але найголовніша – екологічні негаразди.

      Найцікавіші огляди іноземних ЗМІ – дивіться тут

      3. Справа Порошенка як капкан для влади 


      Державне бюро розслідувань (ДБР) підготувало першу підозру проти п'ятого президента, а нині нардепа Петра Порошенка. Вона стосується узурпації влади при призначеннях в Вищу раду правосуддя (ВСП).

      Детальніше про те,       у чому підозрюють Петра Порошенка.

      4. Где вы, чистоплюи? Что осталось за кадром переписки Зеленского и Тимошенко, – Леонид Швец

      порошенко, тимошенко, зеленський
      Заявление Владимира Зеленского о том, что время договорняков в украинской политике осталось позади, могло бы стать громкой заявкой и предметом для критического разбора, если бы черт не дернул артистов эстрадного жанра ввернуть вдобавок пару слов о фигуре Юлии Владимировны, которая новой власти договорняк и предлагала.

      Больше подробностей о фейсбук-батле Зеленского и Тимошенко.

      5. Как лидер "Исламского государства" оказался в Украине

      іділ
      В Киеве задержали одну из ключевых фигур "Исламского государства", самой жестокой террористической организации в мире. Аль-Бара Шишани, по паспорту Цезарь Тохосашвили, гражданин Грузии, был заместителем "министра войны" Умара Шишани.

      Еще больше материалов об Исламском государстве.

      Важливо знати! Уряд готовий до будь-якого розвитку подій, – Гончарук про "Приватбанк" і Коломойського

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      Автор: Блоги тижня
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Юлія Тимошенко - новини Повернення захоплених кораблів Петро Порошенко Роман Труба Публікації Ісламська держава
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