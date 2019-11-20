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      Треба скоротити чисельність населення Землі, інакше буде катастрофа, – Daily Mail

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      Людство знищує Землю / Фото з відкритих джерел

      Зараз перед людством постало багато проблем. Але найголовніша – екологічні негаразди.

      "Тисячі найвидатніших учених світу об'єдналися, щоб заявити: якщо не буде глибинних і тривалих змін у людській діяльності, неминучі "невимовні людські страждання", – повідомляє Daily Mail.

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      "Альянс, до якого входить більше 11 тисяч вчених, оголосив надзвичайну кліматичну ситуацію, а також запропонував комплекс ефективних дій, які можуть зробити люди, щоб обмежити шкоду, спричинену викидами парникових газів. Вчені закликають до посилення контролю над істотно зростаючим населенням світу, яке збільшується щороку", – йдеться в статті.

      "Зміна клімату сталася і набирає обертів швидше, ніж очікували багато вчених", – підкреслює Вільям Дж. Ріппл, професор екології в Університеті штату Орегон і глава глобальної групи.

      У документі, підписаному членами альянсу, вимальовуються шість областей, в яких людство повинно зробити негайні кроки, щоб уповільнити наслідки потепління на планеті: "По-перше, потрібно скоротити споживання енергії та замінити викопне паливо низьковуглецевими поновлюваними джерелами, залишивши запаси викопного палива в землі", – пише Daily Mail, вказуючи, що це може бути досягнуто за допомогою відміни субсидій добувним компаніям і введення досить високої плати за викиди вуглецю.

      "Також в документі міститься заклик до різкого скорочення викидів таких забруднюючих речовин як метан, сажа і гідрофторвуглеці" і "пропонується захищати такі екосистеми як ліси, луки і мангрові ліси, щоб вони могли досягти свого "екологічного потенціалу" і діяти як перетворювачі вуглекислого газу".

      "Дослідники рекомендують людям дотримуватися дієти з меншою кількістю продуктів тваринного походження: зміна раціону харчування значно зменшила б викиди метану та інших парникових газів і вивільнила б сільськогосподарські угіддя для вирощування їжі для людини, а не корму для худоби, – підкреслюється в статті. – Скорочення харчових відходів також вважається критично важливим – вчені говорять, що, принаймні, одна третина всіх вироблених продуктів харчування перетворюється на сміття, а значить, при виробництві цих продуктів мають місце непотрібні парникові викиди".

      У цілому, вчені закликають до створення "безвуглецевої" економіки, в якій цілі зміщуються зі зростання ВВП на прагнення до зростання добробуту, пише Daily Mail.

      "Нарешті, в ім'я збереження екологічно безпечного світу має сповільнитися зростання чисельності населення, – йдеться в публікації журналу BioScience, яку цитує Daily Mail. – Останніми десятиліттями багато інших глобальних асамблей погодилися з необхідністю термінових дій, але викиди парникових газів, як і раніше, швидко ростуть. Інші зловісні ознаки: стійке зростання виробництва м'яса на душу населення, глобальне скорочення деревного покриву і зростання кількості пасажирів авіакомпаній".

      "Є також і деякі обнадійливі ознаки – в тому числі, зниження рівня народжуваності в світі та уповільнення знищення лісів у бразильській Амазонії, а також збільшення використання енергії вітру і сонця. Але й тут є місце занепокоєнню: наприклад, за останні 20 років зниження народжуваності сповільнилося", – зауважує Daily Mail.

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      Автор: Світові Медіа
      Теги: Новини політики Публікації Екологія Електроенергія
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