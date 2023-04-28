Резніков відреагував на скандальні випадки з врученням повісток

Вже декілька разів в Україні ставалися випадки, коли працівники ТЦК застосовували силу під час вручення повісток військовозобов'язаним. У Міноборони прокоментували інциденти.

Як сказав міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу, ці дії членів ТЦК є неприпустимими, передає 24 Канал.

Дивіться також Власниця клубу в Дніпрі перешкоджала працівникам ТЦК: поліція відкрила провадження

За словами Резнікова, в українському законодавстві чітко прописані обов'язки та повноваження членів ТЦК. Водночас він нагадав, що Територіальні центри комплектування входять до складу Сухопутних військ і підпорядковуються ЗСУ.

Реформа ТЦК давно вже на часі. І тому ми разом з Міністерством цифрової трансформації розвиваємо проєкт "Оберіг". Це оцифровка всіх документів, які накопичувалися в архівах,

– зазначив Резніков.

Міністр оборони додав, що чимало речей будуть автоматично підтягуватися.

Скандальні випадки з врученням повісток

Мережу обурило відео, як у Черкасах троє працівників ТЦК побили цивільного. Хто кого вдарив першим – не видно, але згодом чітко можна побачити, як один із військових вдарив чоловіка ногою в обличчя.

В ТЦК запевняють, що чоловік "почав себе вести провокаційно", коли побачив військовослужбовців при виконанні службових обов'язків.

Це далеко не перший скандал, який виник через вручення повісток на вулиці. Так, недавно у Дніпрі зняли на відео, як троє чоловіків у військовій формі женуться за цивільним. Один з військових у руці тримає якісь папери.

Також громадськість обурив випадок з Одеси – жорстоке затримання чоловіка під час вручення повістки. В Івано-Франківську жорстоко затримали чоловіка через повістку. На відео видно, як чоловік лежить на асфальті долілиць, а біля нього стоять двоє осіб у військовій формі.