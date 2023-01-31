Це неприйнятно, – у МЗС різко відповіли на скандальні заяви Милановича

Президент Хорватії Зоран Миланович знову потрапив у скандал через свої цинічні заяви. Він вважає, що Крим більше ніколи не буде Україною.

Окрім цього, Миланович також застеріг від протистояння Росії, яка має ядерну зброю. На скандальні заяви вже відреагував речник МЗС Олег Ніколенко, інформує 24 Канал.

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Реакція МЗС на заяви Милановича

Цікаво, чи зміг би Зоран Миланович стати президентом своєї країни із такою риторикою в 1990-х роках, коли Хорватія боролась за збереження своєї державності? Чи погодилися б його виборці закрити очі на окупацію частини території їхньої країни? Сумніваюся,

– сказав Ніколенко.

Речник МЗС нагадав, що через зовнішню агресію Хорватія могла втратити третину своїх земель. Однак завдяки героїчній боротьбі хорвати змогли захистити незалежність своєї держави.

Так, у МЗС України вважають неприйнятними висловлювання Милановича, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України.

"Натомість ми високо цінуємо та дякуємо уряду Хорватії і хорватському народу за непохитну підтримку українців в боротьбі проти агресії Росії", – наголосив Ніколенко.

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