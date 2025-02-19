Не розуміємо логіку Трампа, – в уряді Франції прокоментували суперечливі заяви президента США
- Франція не розуміє логіку Дональда Трампа, який звинувачує Володимира Зеленського у війні на території України.
- Президент США не консульувався з європейськими союзниками перед низкою своїх суперечливих заяв.
Останніми днями Дональд Трамп зробив низку суперечливих заяв щодо України. Він наважився на це, не консультуючись зі своїми європейськими союзниками.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. У середу, 19 лютого, речниця французького уряду Софі Прима розповіла про "різноманітні, суперечливі й часто незрозумілі коментарі" американського лідера.
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Франція не розуміє Трампа
За словами представниці відомства, Франція не розуміє, чому президент США припустив вину Володимира Зеленського в російському вторгненні.
Ми не дуже добре розуміємо логіку,
– сказала Прімас.
Reuters нагадує, що Україна та її європейські союзники були приголомшені рішенням Вашингтона і Москви провести мирні переговори в Саудівській Аравії цього тижня. Україна заявила, що не погодиться на угоду, нав'язану їй без її згоди, а європейські лідери підтримали цю позицію.
До слова, політолог Олег Лісний в ефірі 24 Каналу зазначив, що своїми заявами й погрозами президент США тисне на Європу, руйнуючи її комфорт і стабільність. "Раніше Європа боялася Путіна, а тепер – Трампа. Страх перед Путіним викликав заціпеніння, тоді як страх перед Трампом став рушійною силою", – каже політолог.