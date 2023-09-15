"Мають право на свою точку зору": в Єврокомісії прокоментували скандальні заяви Сійярто

В Єврокомісії відреагували на звинувачення міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто щодо глобалізації війни в Україні та недоцільності санкцій проти Росії. У Брюсселі наголошують, що підтримка України з боку ЄС є непохитною.

Про це повідомив речник Єврокомісії з закордонних справ Пітер Стано, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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У Єврокомісії прокоментували скандальні заяви Сійярто

Спікер Єврокомісії наголосив, що війна в Україні – це незаконна агресія, спровокована Росією, а Євросоюз має чітку позицію, узгоджену одноголосно усіма державами-членами, зокрема й Угорщиною. Він також нагадав про 11 пакетів санкцій проти Росії.

27 держав-членів підтверджують рішуче засудження агресивної війни Росії проти України й заявляють про підтримку незалежності, територіальної цілісності та невід'ємного права України на самооборону,

– сказав Стано.

Проте речник Єврокомісії заявив, що держави-члени ЄС мають право на власну думку. Під час засідання Ради міністрів закордонних справ вони обмінюються думками й намагаються знайти найкращий спосіб, як досягти консенсусу.

"Держави-члени мають право мати свою точку зору, але знову ж таки, важливою є одностайність при ухваленні рішень", – вважає Стано.

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У МЗС також прокоментували заяви Сійярто

Представник МЗС України Олег Ніколенко також відреагував на заяви Сійярто.

Виявляється, що весь світ страждає від наслідків війни не тому, що Росія напала на Україну, а тому, що Європа глобалізувала конфлікт. Так вважає міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який днями відвідав Гонконг,

– зазначив Ніколенко.

Він додав, що на думку МЗС України, в Брюсселі мають запросити пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр поширює дезінформацію проти Європейського Союзу в інтересах Росії.

"Адже мова тут вже йде не лише про Україну, але і про намагання Угорщини похитнути європейські позиції в Азії", – наголосив посадовець.