Скандальні історії з лайкою політиків: чи потрібен Україні закон про дематюкацію

Під фінал своєї депутатської каденції в нинішньому скликанні парламенту Ольга Богомолець вразила усіх законопроектом власного авторства. Депутатка на законодавчому рівні запропонували заборонити брутальні слова та навіть запровадити за це штрафи.

Цікаво було спостерігати за реакцією і колег, і соцмереж на повідомлення про появу законопроекту, та усі з нетерпінням чекали на сам текст, адже він з'явився на сайті парламенту не одразу.

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І поки чекали на суть документу, у мережі вибухнула палка дискусія – ну як можна заборонити лайливі висловлювання. Іноді по-іншому ситуацію й не охарактеризуєш.

Ми – журналісти у роботі дуже часто стикаємось із хамством та нецензурщиною на тих зйомках, де нам не раді. Не завжди це приємно, але з іншого боку ж як можна заборонити людині по-іншому висловлюватися? Як на мене – законодавчий шлях найменш перспективний, усе залежить від освіченості людини та її емоційного стану.

Та в повсякденному житті ми стикаємося із нецензурними висловами час від часу, навіть у своїй роботі. Іноді ми не можемо не давати в ефір ці епізоди, адже інакше – не передати атмосфери та вражень з тим чи іншим героєм. Чого вартує лише інтерв'ю пана Ківи нашому агентові Інні Попович.

Дивіться відео: як лаявся Кива

Хіба можна було це приховувати від суспільства? Звісно, ми дали це в ефір, більше того це інтерв'ю перетворилося на мем. Звісно, найяскравіший вислів був приглушений звуковим спецефектом, але сприйняття від цього не змінилося. Адже телебачення і радіо суворо контролюється.

Але ж пані Богомолець вважає, що цього замало. Цікаво, що на законопроект Богомолець вишуканим тролінгом відреагувала виконувачка обов'язків Уляна Супрун та навела кілька наукових аргументів на захист ненормативної лексики.

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Зокрема, влучно і точно застосована лайка, що описує наше ставлення до ситуації, і не спрямована образити співрозмовника, корисна для здоров’я. Лайка – це висловлення емоцій, вивільнення від стресу та захисна функція організму від емоційного перевантаження.

Головне, у порадах Уляни Супрун, матюками не зловживати. Інакше мозок перестане сприймати лайку як щось екстраординарне і більше не захищатиме вас від стресів.

До речі, самі телевізійники теж не святі. Пам'ятаєте найматюкливішого телеведучого з непіддатливим степлером. Це – Руслан Фармус, відео його боротьби із суфлером стало легендарним. Звісно, завдяки яскравому вербальному висловленню емоцій.

Дивіться відео: як ведучий матюкався під час ефіру (нецензурна лексика 18+)

Щоправда, зараз герой цього ролику на тему матюків категорично не спілкується – не личить така історія депутату Тисменицької районної ради та заступнику гендиректора Івано-Франківської обласної телекомпанії.

Чиновники та політики теж грішать, ще й як! Ми згадували вже сьогодні Іллю Ківу, але пальму першості у вишуканій теленецензурщині варто віддати Михайлу Добкіну та Генадію Кернесу.

Вони записували агітаційний ролик на харківській телестудії і відео потрапило в мережу. Літературних слів там було менше, аніж "брутальних".

Дивіться відео: як Добкін та Кернес записували ролик

Текст закону про дематюкацію

До речі, варто згадати вже про текст закону про дематюкацію, який вже з'явився на сайті Верховної Ради. Пані Богомолець пропонує штрафувати медіа, якщо вони показуватимуть отакі ролики, навіть запікуючи погані слова і навіть у субтитрах заміняючи їх на зірочки з однією літерою.

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Штраф в разі ухвалення закону складатиме 10% розміру ліцензійного збору. А гроші, отримані в результаті штрафів, скеровуватимуть до Українського культурного фонду.

Ще Богомолець запропонувала на офіційному рівні визначити поняття "лихослів’я". І ще цікаво – в самому тексті проекту закону немає переліку заборонених слів, отих самих, які не можна буде титрувати навіть однією літерою із зірочками.

Авторка пропонує скласти та затвердити цей список Кабінету Міністрів – у шестимісячний термін. Тож пану Гройсману важливих і невідкладних справ додалося.