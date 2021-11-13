Скандальний "НАШ" частково заблокували в ютубі: на каналі назвали це "атаками"
Джерело:"НАШ"
Ютуб-трансляцію проросійського каналу "НАШ" частково заблокували. Сталося це через скарги української юридичної компанії Law Net на порушення авторських прав.
На блокування поскаржилися на сторінці телеканалу у фейсбуці. Там навіть встигли створити окремий, резервний ютуб-канал.
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Так, 13 листопада у фейсбуці каналу з'явилося повідомлення про створення резервного ютуб-каналу "через численні атаки на канал та намаганнями заблокувати його роботу". Новостворений ютуб-канал, де публікують відеоконтент каналу "НАШ", має понад 10 тисяч підписників.Зверніть увагу! Станом на вечір 13 листопада онлайн-трансляція каналу "НАШ" на ютубі продовжує працювати.
Що стало причиною блокування
Компанія Law Net повідомила, що причиною скарги на ютуб-канал "НАШ" стало порушення авторських прав:
- "Укркінохроніки",
- студії "Укртелефільм",
- режисера Андрія Приймаченка.
Сам Андрій Приймаченко повідомив "Детектор медіа", що претензії стосуються відеоматеріалів, пов’язаних із катастрофою на Чорнобильській АЕС.
Канал використав моє відео в сюжетах та оформленні студії. Перше незаконне використання сталося у 2018 році. У 2021 році моє відео транслювали впродовж дня як частину заставки,
– розповів Приймаченко.
За його словами, через порушення авторських прав ютуб-каналу телеканалу «Наш» загрожує повне видалення.
Що відомо про канал "НАШ"?Його власником є проросійський екснардеп Євген Мураєв. На програми "НАШ" часто запрошують одіозних політиків чи експертів. А в ефірі систематично лунають антиукраїнські заклики.
Нацрада з питань телебачення та радіомовлення неодноразово проводила перевірку каналу. Зокрема, у 2020 році Нацрада штрафувала канал на 105 625 гривень. Причина – трансляція інтерв'ю колишнього прем'єра Миколи Азарова журналісту Дмитру Гордону. У ньому політик назвав події 2014 року приходом до влади мародерів та бандитів.