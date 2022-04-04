Скандальний німецький міністр у твіті про звірства росіян у Бучі згадав про "опір Навального"

У німецьких політиків особливе ставлення до росіян. Навіть згадуючи про ті звірства, які зробили російські покидьки в Бучі, вони намагаються "знайти щось добре".

Цього разу таким "промінчиком добра" став Олексій Навальний, який відбуває тюремний термін на Росії. Про нього вирішив згадати міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

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"Звірства у Бучі засмутили нас усіх. Наша підтримка стосується України та її боротьби, але вона також включає мужній опір російської опозиції Путіну. Тому я регулярно нагадую про Олексія Навального", – написав Крістіан Лінднер.

Дволика підтримка

Цинічність цієї заяви полягає в тому, що саме Лінднер був тим німецьким міністром, з яким спілкувався український посол в Німеччині Андрій Мельник в перші години війни. Лінднер у розмові з українським дипломатом заявив, що потреби надавати підтримку Україні немає, адже Росія доволі швидко переможе. І заявив, що безглуздо постачати Україні зброю чи відключати Росію від SWIFT.

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Окрім того, Лінднер у своїй заяві традиційно перекладає всю провину на російського диктатора Володимира Путіна, "виводячи з-під удару" решту росіян. Хоча це саме російські окупанти розстрілювали мирних мешканців Бучі. А решта населення Росії активно підтримує дії свого лідера. І ця підтримка після початку війни проти України лише зросла.

Про те, що винен лише Путін, а не росіяни, до цього неодноразово наголошував і німецький канцлер Олаф Шольц. Так, неначе це особисто Путін розстрілює з ракет українські міста та вбиває пострілом в потилицю мирних мешканців.

Такими заявами російські сили намагаються зняти санкції, які були накладені. Адже, якщо винен Путін, а не російський народ, то і санкції треба накладати особисто на Путіна, а не росіян.