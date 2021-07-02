Скандальний ОАСК відкрив справу за позовом Моргенштерна
Джерело:ОАСК
Окружний адміністративний суд Києва розгляне позов російського репера Моргенштерна до Служби безпеки України. Виконавець вимагає, аби його виключили з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України.
Справа розглядатимуть за правилами спрощеного позовного провадження. Тобто учасників не повідомлятимуть.
Раніше ОАСК відклав позов російського репера Моргенштерна до СБУ
Напередодні скандальний суд відклав позов репера, бо у ньому не були дотриманні державні вимоги.
У встановлений судом строк позивач усунув виявлені недоліки позовної заяви. Наразі документ та додані матеріали відповідають вимогам КАСУ,
– заявили в ОАСК.
Що відомо про звернення Моргенштерна
17 червня російський репер подав позов до ОАСК. У ньому виконавець вимагає скасувати рішення СБУ про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.
Крім того, росіянин просить скасувати заборону на в'їзд у нашу країну.
Репер у "чорному списку" Мінкульту: головне
- Моргенштерна додали до цього списку через "пропаганду насильства і наркотиків".
- Раніше репер казав, що скасовує заплановані концерти в Україні, бо йому "страшно їхати".
- Ймовірно, виконавця так налякали події під час його виступу в Одесі у грудні 2019 року. Тоді одесити перебували в траурі за загиблими в коледжі. Водночас Моргенштерн зі сцени назвав це "йо**ною показухою".
- Відповідне відео обурило користувачів мережі, а репера розкритикували.