Скандальний ОАСК відкрив справу за позовом Моргенштерна

Окружний адміністративний суд Києва розгляне позов російського репера Моргенштерна до Служби безпеки України. Виконавець вимагає, аби його виключили з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України.

Справа розглядатимуть за правилами спрощеного позовного провадження. Тобто учасників не повідомлятимуть.

Раніше ОАСК відклав позов російського репера Моргенштерна до СБУ

Напередодні скандальний суд відклав позов репера, бо у ньому не були дотриманні державні вимоги.

У встановлений судом строк позивач усунув виявлені недоліки позовної заяви. Наразі документ та додані матеріали відповідають вимогам КАСУ,

– заявили в ОАСК.

Що відомо про звернення Моргенштерна

17 червня російський репер подав позов до ОАСК. У ньому виконавець вимагає скасувати рішення СБУ про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Крім того, росіянин просить скасувати заборону на в'їзд у нашу країну.

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