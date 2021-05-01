Будемо рубати руки, – скандальний Тищенко влаштував розбірки на кордоні з Угорщиною

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко, який сам неодноразово потрапляв у скандали, завітав на кордон з Угорщиною. Там він влаштував жорстку перевірку.

Про деталі перевірки розповіли у телеграм-каналі PavlovskyNews. Під час свого візити на кордон Тищенко "викрив корупційну схему на митниці".

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Що Тищенко робив на кордоні

Спершу Тищенко підійшов до угорського прикордонника та заявив, що повідомив у нас немає кордонів з Угорщиною. Сталося це на КПП "Тиса". А після нардеп відправився на зважування вантажів, які підлягають митному декларуванню.

"Слуга народу" вирішив сам перевірити телевізор і під час цієї перевірки з'ясувалося, що митники вибірково оцінюють мито вантажів.

Водії заявили, що є секретний чат для бізнесменів і звичайних громадян. Комерційних перевізників занижують вагу вантажу, що підлягає оплаті. Багато водіїв беруть у свої автобуси додаткових людей для провезення вантажу на безоплатній основі,

– мовиться у повідомленні.

Також водії скаржилися, що на основному КПП з Угорщиною всього двоє ваг. Тищенко зажадав від керівництва митниці розширити їх кількість до 7-ми найближчим часом.

Перевірка Тищенка на кордоні: дивіться відео