Скандальний закон про олігархів: що з ним не так

3 червня 2021 , 11:18
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Сергій Фурса

Джерело:

фейсбук Сергія Фурси

У чому проблема закону про олігархів? Сам він нешкідливий. Далі читайте російською.

И не навредит никому. Но беда в том, что он затеняет собой реальную борьбу с олигархами.

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Реальную системную проблему.

И поставив тут галочку можно идти дальше, заявив, что олигархов мы победили. И эту новость радостно покажут на всех телеканалах олигархов.

Нельзя победить олигархов законом про олигархов. Как нельзя победить коронавирус законом "про коронавирус". Нельзя победить бедность, подняв в законодательном порядке прожиточный минимум, ведь денег от этого больше не станет.

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Нельзя улучшить образование, выкинув огромные деньги на стены нового университета, забыв о финансировании новой украинской школы и закрывая глаза на университеты типа Поплавского.

Нельзя победить олигархов без верховенства права и работающих институтов.

Но это долго. И скучно. И мы пойдем другим путем.

 

Автор: Сергій Фурса