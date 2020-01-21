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      Скандальний Павло Вовк знову очолив Окружний адмінсуд Києва: що про нього відомо

      179 Читать новость на русском
      Павло Вовк / oask.gov.ua

      Новим головою Окружного адміністративного суду Києва став Павло Вовк. Його обрали під час ранкового голосування 21 січня.

      Голосування відбулося сьогодні, 21 січня.  За Павла Вовка було віддано 39 голосів. Про це повідомляє "Суд Інфо".

      Знайте більше: Про суддю Вовка, заради якого змінюють закони, і фабрику рішень на користь корупціонерів

      Окрім того, під час засідання судді підвели підсумки здійснення судочинства Окружним адмінсудом у 2019 році.

      У чому звинувачували Павла Вовка?

      26 липня 2019 року НАБУ спільно з ГПУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва. За даними слідства, Вовк та інші судді ОАСК організували винесення свідомо неправосудних рішень і втрутились у діяльність судових органів, аби створити штучні перешкоди в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

      НАБУ оприлюднило так звані "плівки Вовка", які продемонстрували, як чиниться правосуддя у суді під керівництвом Вовка. На аудіозаписах судді обговорюють подання позовів до Окружного адмінсуду задля зупинення повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, пошук осіб, від імені яких будуть подаватись позови. Також у розмовах мовиться про зміну складу ВККС і введення до складу комісії лояльних осіб. Розмови також стосуються кваліфікаційного оцінювання, на яке кілька разів не з'являлись судді ОАСК, та можливість уникнути оцінювання нібито через хворобу.

      До теми: Як влада протидіяла арешту скандального судді Вовка

      Генпрокуратура подала до Вищої ради правосуддя клопотання про тимчасове відсторонення Вовка, Погрібніченка і Шепітка від правосуддя. Але ВРП відмовила. 

      У листопаді 2019 року Генпрокуратура, за рішенням Шевченківського суду, зупинила розслідування справи проти Вовка. Прокурорка ГПУ Юлія Малашич заявила, що наприкінці жовтня група прокурорів у справі так званих "плівок Вовка" подала клопотання про продовження терміну попереднього слідства, однак судді не змогли вчасно його розглянути.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Вища рада правосуддя Судді Новини Києва Рішення суду Антикорупційний суд Офіс генпрокурора
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