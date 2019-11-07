Скандальний Семочко може повернутися в розвідку: міг бути "договорняк" з Порошенком

Сергій Семочко може невдовзі поновитися на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки через суд: указ про звільнення підписали в день, коли він перебував на лікарняному, а також із можливим порушенням самої процедури звільнення.

Про це стало відомо Bihus.Info з ухвал суду та під час судового засідання по справі.

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Згідно з матеріалами справи, Сергій Семочко просить скасувати указ Президента про своє звільнення та поновити себе на посаді в Службі зовнішньої розвідки, оскільки звільнили його з порушеннями.

Хто такий Сергій СемочкоЕксочільник Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ у період з 2015 по 2017 роки та ексочільник Головного управління СБУ у Києві та області у 2017-2018 роках. А з липня 2018 року обіймав посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.



У жовтні 2018 року журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" опублікували розслідування. Вони встановили, що Сергій Семочко володіє статками, які неможливо пояснити офіційними доходами. При цьому його найближча родина отримала громадянство РФ і веде бізнес в окупованому Криму.

По-перше, розвідника звільнили 12 квітня 2019 року. Однак в період з 8 по 22 квітня Семочко офіційно перебував на лікарняному "у зв'язку із загальним захворюванням та тимчасовою непрацездатністю". На підтвердження цього він надав суду листок непрацездатності.

Українське трудове законодавство прямо забороняє так звільняти. У Кодексі законів про працю зазначено: "Не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності". Тобто звільнити Семочка на лікарняному могли тільки з його ж власної ініціативи або за обопільною згодою сторін. Але в такому випадку він би не судився.

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Чере таке банальне і очевидне порушення звільнений має можливість оскаржити своє звільнення й легко поновитися на посаді через суд. Відтак існує імовірність, що це порушення було наслідком попередньої домовленості.

За тиждень до звільнення, 6 квітня, Семочка помітили на вході в АП Порошенка. Пізніше в ефірі одного з телеканалів п'ятий президент підтвердив, що зустрічався із Семочком і саме після зустрічі й розмови з ним підписав указ про звільнення.



П'ятий український президент Петро Порошенко

Дослівно: "Я його запросив, ми з ним переговорили і він був звільнений". Уже 8 квітня у найближчий робочий день розвідник оформив лікарняний. За кілька днів, 12 квітня, Порошенко підписав указ про звільнення "хворіючого" Семочка.

По-друге, порушення процедури при звільненні Семочка, на його ж думку, могло бути не одне. 23 жовтня на черговому засіданні до справи приєдналася третя сторона – Служба зовнішньої розвідки. Судді вирішили перенести засідання, щоб її юристи змогли надати письмові пояснення.

Що таке Служба зовнішньої розвідки Це державний орган, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах. Серед завдань спецслужби – добування за кордоном інформації, її аналітична обробка та надання першим особам держави для прийняття зважених рішень.

Пояснюючи представнику Служби, що саме та має підготувати на наступне засідання, головуюча суддя Ірина Васильєва підкреслила, що в позові Семочка було два пункти:

Дві підстави позову було (…) у зв'язку з тим, що не було подання на час видачі указу, і не мали права звільнювати через перебування на лікарняному. Отже, колегія оголошує перерву – надати вам можливість підготувати письмові пояснення. І саме звернути увагу: хто виконував обов'язки голови СЗР на час прийняття указу, яким чином процесуально все це здійснювалося і процедурно.

На запитання журналістів про нюанс із поданням ні представник СЗР, ні представник президента, ні суддя коментарів надавати не захотіли. Однак, судячи з того, що сказала суддя в ході засідання, мовиться про можливе порушення або щонайменше різночитання ЗУ "Про Службу зовнішньої розвідки України" в частині про процедуру звільнення першого замголови.

Згідно з законом, усі заступники голови СЗР призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням голови СЗР. Семочка звільнили у період, коли Службу очолював не голова, а тимчасовий виконувач обов'язків голови: Єгора Божка звільнили в березні, а Владислава Бухарєва призначили аж у червні, усі ці три місяці СЗР керував в.о. – Андрій Алєксєєнко.



Андрій Алєксєєнко керував СЗР з березень по червень 2019 року

Зазначимо, що спершу позовну заяву Семочка суд залишив без розгляду, оскільки той подав його запізно – пропустив місячний строк оскарження. Але адвокати ексрозвідника змогли переконати суд, що Семочко два тижні нібито не знав, що його звільнили.

І дізнався тільки тоді, коли вийшов з лікарняного, прийшов на роботу і там "ознайомився в інтернеті на офіційному сайті Президента". Суд, як не дивно, задовольнився такими поясненнями і таки почав розглядати справу. Наступне засідання по справі призначено на 20 листопада.