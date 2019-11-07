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      Скандальный Семочко может вернуться в разведку: мог быть "договорняк" с Порошенко

      18 Читати новину українською
      Сергей Семочко
      Сергей Семочко / Скриншот

      Сергей Семочко может вскоре возобновиться в должности первого заместителя главы Службы внешней разведки через суд: указ об увольнении подписали в день, когда он находился на больничном, а также с возможным нарушением самой процедуры увольнения.

      Об этом стало известно Bihus.Info из постановлений суда и во время судебного заседания по делу.

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      Согласно материалам дела, Сергей Семочко просит отменить указ Президента о своем увольнении и восстановить себя в должности в Службе внешней разведки, поскольку уволили его с нарушениями.

      Кто такой Сергей Семочко
      Экс-руководитель Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в период с 2015 по 2017 годы и экс-руководитель Главного управления СБУ в Киеве и области в 2017-2018 годах. А с июля 2018 года занимал должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

      В октябре 2018 года журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовали расследование. Они установили, что Сергей Семочко владеет состоянием, которое невозможно объяснить официальными доходами. При этом его ближайший родственник получил гражданство РФ и ведет бизнес в оккупированном Крыму.

      Во-первых, разведчика уволили 12 апреля 2019. Однако в период с 8 по 22 апреля Семочко официально находился на больничном "в связи с общим заболеванием и временной нетрудоспособностью". В подтверждение этого он предоставил суду листок нетрудоспособности.

      Украинское трудовое законодательство прямо запрещает так увольнять. В Кодексе законов о труде сказано: "Не допускается увольнение работника по инициативе собственника или уполномоченного им органа в период его временной нетрудоспособности". То есть уволить Семочко на больничном могли только по его же собственной инициативе или по обоюдному согласию сторон. Но в таком случае он бы не судился.

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      Из-за такого банального и очевидного нарушения уволенный имеет возможность обжаловать свое увольнение и легко восстановиться в должности через суд. Поэтому существует вероятность, что это нарушение было следствием предварительной договоренности.

      За неделю до увольнения, 6 апреля, Семочко заметили на входе в АП Порошенко. Позже в эфире одного из телеканалов пятый президент подтвердил, что встречался с Семочко и именно после встречи и разговора с ним подписал указ об увольнении.

      Пятый украинский президент Петр Порошенко

      Дословно: "Я его пригласил, мы с ним переговорили и он был уволен". Уже 8 апреля в ближайший рабочий день разведчик оформил больничный. За несколько дней, 12 апреля, Порошенко подписал указ об увольнении "болеющего" Семочко.

      Во-вторых, нарушение процедуры при увольнении Семочко, по его же мнению, могло быть не одно. 23 октября на очередном заседании к делу присоединилась третья сторона - Служба внешней разведки. Судьи решили перенести заседание, чтобы ее юристы смогли предоставить письменные объяснения.

      Что такое Служба внешней разведки
      Это государственный орган, который осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах. Среди задач спецслужбы - добыча за рубежом информации, ее аналитическая обработка и предоставление первым лицам государства для принятия взвешенных решений.

      Объясняя представителю Службы, именно и должен подготовить на следующее заседание, председательствующая судья Ирина Васильева подчеркнула, что в иске Семочко было два пункта:

      Два основания иска было (...) в связи с тем, что не было представления на выдаче указа, и не имели права увольнять из-за пребывания на больничном. Итак, коллегия объявляет перерыв - предоставить вам возможность подготовить письменные объяснения. И именно обратить внимание: кто исполнял обязанности главы СВР на момент принятия указа, каким образом процессуально все это осуществлялось и процедурно.

      На вопрос журналистов про нюанс с представлением ни представитель СВР, ни представитель президента, ни судья комментариев предоставлять не захотели. Однако, судя по тому, что сказала судья в ходе заседания, говорится о возможном нарушении или по меньшей мере разночтения ЗУ "О Службе внешней разведки Украины" в части о процедуре увольнения первого замглавы.

      Согласно закону, все заместители председателя СВР назначаются на должность и увольняются с должности Президентом Украины по представлению председателя СВР. Семочко уволили в период, когда Службу возглавлял не глава, а временно исполняющий обязанности председателя: Егора Божко уволили в марте, а Владислава Бухарева назначили аж в июне, все эти три месяца СВР руководил и.о. - Андрей Алексеенко.

      Андрій Алєксєєнко

      Андрей Алексеенко руководил СВР с марта по июнь 2019

      Отметим, что сначала исковое заявление Семочко суд оставил без рассмотрения, поскольку тот подал его поздно - пропустил месячный срок обжалования. Но адвокаты экс-разведчика смогли убедить суд, что Семочко две недели якобы не знал, что его уволили.

      И узнал только тогда, когда вышел с больничного, пришел на работу и там "ознакомился в интернете на официальном сайте Президента". Суд, как ни странно, удовлетворился такими объяснениями и таки начал рассматривать дело. Следующее заседание по делу назначено на 20 ноября.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Скандал Судьи Расследования Сергей Семочко
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