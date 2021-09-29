Скандального голову ОАСК Вовка оштрафували

Одіозного суддю Павла Вовка оштрафували на 4 540 гривень. Причина грошового стягнення – постійна неявка до суду.

За що оштрафували суддю Вовка

Рішення про штраф схвалив Вищий антикорупційний суд. Про це журналісту Олегу Новікову розповіли в антикорупційній прокуратурі.

Цікаво Брату скандального судді Вовка оголосили нову підозру

Штраф на служителя Феміди наклали за постійну неявку до суду, де розглядаються два клопотання щодо нього:

про відсторонення від посади голови Окружного адміністративного суду Києва;

застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Крім того, у суді розглядають клопотання про обмеження сторони захисту в строках на ознайомлення з розслідуванням. Туди Вовк теж не ходить.

Сума смішна (максимальна за законодавством), але всі повноваження, що є в НАБУ, САП і Антикорсуду, реалізовуються. На жаль, без дозволу Вищої ради правосуддя затримати та доставити суддів до суду неможливо,

– заявив Новіков.

Що відомо про справу скандального судді

У 2019 році опублікували так звані "плівки Вовка". На них чути, як судді Окружного адміністративного суду Києва домовляються про конкретні судові рішення.

Вовк з колегами буцімто планував повністю контролювати судову гілку влади та впливати на розвиток подій у державі.

1 липня 2020 року НАБУ оголосило судді про підозру. Згодом його оголосили в розшук, сам Вовк каже, що "не переховується" від слідства.

13 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про ліквідацію скандального ОАСК. Документ глава держави позначив як невідкладний, однак, за словами голови "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна, комітет затягує з розглядом.

Повний текст публікації Олега Новікова у телеграмі:

На голову ОАСК Павла Вовка наклали грошове стягнення!

Вищий антикорупційний суд вирішив накласти на керівника Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка 4540 грн грошового стягнення. Про це мені повідомили в антикорупційній прокуратурі та самому суді.

За що? За постійну неявку до суду, де розглядаються два клопотання стосовно Вовка: про відсторонення від посади голови та застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Також у суді розглядають клопотання про обмеження сторони захисту в строках на ознайомлення з розслідуванням. Туди Вовк теж не ходить.

Сума смішна (максимальна за законодавством), але всі повноваження, що є в НАБУ, САП і антикорсуду реалізовуються. На жаль, без дозволу Вищої ради правосуддя затримати та доставити суддів до суду неможливо. При чому ВРП може це зробити виключно за клопотанням генерального прокурора або його заступника, що теж виглядає нереальним.

В самому Офісі генпрокурора взагалі вважають, що судді ОАСК не набули статусу підозрюваних.