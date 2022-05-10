Скандального Іллю Киву оголосили у міжнародний розшук

Скандального екснардепа Верховної Ради Іллю Киву нарешті оголосили у міжнародний розшук. Про це клопотали слідчі Державного бюро розслідувань.

У ДБР також зазначили, що обвинувальний акт щодо Киви вже передали до суду.

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У чому звинувачують Киву

Слідчі ДБР закінчили розслідування щодо колишнього народного депутата за антиукраїнські дії. Іллю Киву звинувачують у:

державній зраді,

пропаганді війни,

посяганні на територіальну цілісність,

закликах до захоплення державної влади та поширення комуністичної символіки.

Співробітники ДБР встановили, що колишній депутат, перебуваючи на території Росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на російському телебаченні. Ілля Кива публічно закликав вище керівництво Росії до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.

Він пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни. Раніше слідчій суддя надав дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування,

– пояснили у ДБР.

Як Кива став ексдепутатом

Після того, як Росія напала на Україну 24 лютого, Ілля Кива вирішив втекти в Іспанію. Одіозний експолітик заявив, що це не його війна.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова 6 березня підписала Киві повідомлення про підозру у держзраді та публічних закликах до зміни меж території України. Згодом ДБР оголосило його в розшук.

Однопартійці скандального політика виключили його з фракції "Опозиційної платформи – За життя".

Зауважимо, що Ілля Кива відомий своїми одіозними висловлюваннями та антиукраїнськими поглядами. До прикладу, рік тому він назвав Україну повією. Раніше він також називав українців рабами і розповідав про нібито залежність державних структур в Україні від США.

У цьому контексті слід нагадати, що Кива має довідку з психлікарні. Саме завдяки висновку психіатра про несудимість йому вдалося добитися перегляду своєї справи, а згодом – зробити кар'єру в МВС та стати народним депутатом.

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