Скандального екснардепа Микитася арештували у справі про хабар Філатову

Вищий антикорупційний суд арештував колишнього нардепа Максима Микитася. Його підозрюють у наданні хабаря у 22 мільйонів євро.

Відповідне рішення суддя ВАКС ухвалив 20 жовтня. За версією слідства, ці гроші він пропонував за можливість будувати метро в Дніпрі.

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Микитася арештували за спробу підкупу Філатова

САП повідомила, що суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід екснардепу за клопотанням детективів НАБУ.

За рішенням суду до вказаної особи застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 260 мільйонів гривень застави,

– мовиться в повідомленні.

Микитась вийде на волю, якщо заплатить третину із запропонованого хабаря

Максима Микитася арештували на 2 місяці, тобто до 16 грудня 2022 року. Однак, якщо він внесе заставу в розмірі 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів, а це 260 мільйонів гривень, то вийде на волю.

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин написав, що у разі оплати застави Микитась повинен:

здати закордонний паспорт;

носити електронний браслет;

також йому заборонено спілкуватися з мером Дніпра Борисом Філатовим, якому екснардеп міг пропонувати хабаря.

Варто відзначити, що сума застави, яку визначив суд, у 3,2 раза менша за хабар, який Максим Микитась міг пропонувати міському голові Дніпра.

Хабар через метро в Дніпрі

За даними слідства, колишній народний депутат та ексголова державної компанії "УкрБуд" Максим Микитась у жовтні 2022 року запропонував меру Дніпра Борису Філатову 22 мільйони євро. Ці гроші мали піти на те, щоб добудувати метрополітен у Дніпрі поза конкурсом.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура уточнили, що гроші Микитась обіцяв надати не одразу, а частинами аж до 2027 року. Ймовірно, підозрюваний хотів нажитись на будівництві.

Варто пригадати, що 19 жовтня НАБУ та САП повідомили про оголошення підозри Максиму Микитасю та його затримання.

Філатов підтвердив цю інформацію

Борис Філатов написав 19 жовтня, що підтверджує цю інформацію: "Так, підтверджую, це – правда".

Мер зазначив, що коли йому запропонували хабар, то він звернувся в Національне антикорупційне бюро.

Суспільне написало, що свідчення міського голови під час засідання зачитав прокурор. Там мовилось, що:

"Микитась запропонував мені зустрітися задля обговорення і ухвалення мною ряду рішень в його інтересах;

використовуючи повноваження міського голови Дніпра, щодо передачі йому підряду по будівництву метрополітену підконтрольній Микитасю будівельній компанії;

як я зрозумів, у разі мого сприяння Микитасю, він пропонує надати мені винагороду".

Прокурор сказав, що Микитась хотів отримати 220 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і залучити підконтрольну йому компанію-підрядника.

Компанія мала б отримувати 10% від кожної угоди чи фінансової операції. За сприяння Філатова Микитась нібито й пропонував хабар.

Я не запропонував 1,2 мільйони, 500 чи 200 тисяч євро чи доларів за підписання. Ні. Лише створення спільного підприємства з громади. Все. І контроль з боку громади,

– заперечив Максим Микитась.

Адвокат сказав, що компанія-підрядник буде погоджувати всі замовлення. Мовляв, місто могло додатково заробити 10%, а не особисто Філатов, і тут немає нічого кримінального.