Скандального репера XXXTentacion застрелили в США: відео з місця події (18+)

Репера XXXTentacion застрелили у понеділок, 18 червня, в США. Співаку, справжнє ім’я якого Джасей Двейн Онфрой, було 20 років.

Про це пише Washington Post.

Подія трапилася неподалік від мотосалону співака у Південній Флориді. У XXXTentacion вистрелили близько 16 години за місцевим часом. Спершу репера госпіталізували проте вже за дві з половиною години він помер.

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Місцева поліція офіційно підтвердила факт загибелі репера. Також правоохоронці взялися розшукувати нападника.

The adult male victim has been confirmed as 20 year old Jahseh Onfroy aka rapper #XXXTentacion. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 18 червня 2018 р.

Відео з місця вбивства репера XXXTentacion опублікувало видання TMZ.

Співчуття з приводу загибелі репера висловив відомий виконавець Кенні Вест.

rest in peace I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw — KANYE WEST (@kanyewest) 18 червня 2018 р.

XXXTentacion мав погану славу через звинувачення у насильстві. Щодо нього тривав суд через побиття вагітної жінки. Також його заяви у пресі відзначалися особливо кривавими розповідями.

XXXTentacion записав два повноформатних альбоми. Перший альбом з назвою "17" вийшов у 2017-му і зайняв 2-гу сходинку у чарті Billboard 200. Другий альбом репера з назвою "?" в березні 2018 року очолив чарт Billboard 200.