Скандального репера XXXTentacion застрелили в США: відео з місця події (18+)
Репера XXXTentacion застрелили у понеділок, 18 червня, в США. Співаку, справжнє ім’я якого Джасей Двейн Онфрой, було 20 років.
Про це пише Washington Post.
Подія трапилася неподалік від мотосалону співака у Південній Флориді. У XXXTentacion вистрелили близько 16 години за місцевим часом. Спершу репера госпіталізували проте вже за дві з половиною години він помер.
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Місцева поліція офіційно підтвердила факт загибелі репера. Також правоохоронці взялися розшукувати нападника.
Відео з місця вбивства репера XXXTentacion опублікувало видання TMZ.
Співчуття з приводу загибелі репера висловив відомий виконавець Кенні Вест.
XXXTentacion мав погану славу через звинувачення у насильстві. Щодо нього тривав суд через побиття вагітної жінки. Також його заяви у пресі відзначалися особливо кривавими розповідями.
XXXTentacion записав два повноформатних альбоми. Перший альбом з назвою "17" вийшов у 2017-му і зайняв 2-гу сходинку у чарті Billboard 200. Другий альбом репера з назвою "?" в березні 2018 року очолив чарт Billboard 200.