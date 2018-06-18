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Скандального репера XXXTentacion застрелили в США: відео з місця події (18+)

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XXXTentacion
XXXTentacion / Фото з соцмереж

Репера XXXTentacion застрелили у понеділок, 18 червня, в США. Співаку, справжнє ім’я якого Джасей Двейн Онфрой, було 20 років.

Про це пише Washington Post.

Подія трапилася неподалік від мотосалону співака у Південній Флориді. У XXXTentacion вистрелили близько 16 години за місцевим часом. Спершу репера госпіталізували проте вже за дві з половиною години він помер.

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Місцева поліція офіційно підтвердила факт загибелі репера. Також правоохоронці взялися розшукувати нападника. 

Відео з місця вбивства репера XXXTentacion опублікувало видання TMZ.

Співчуття з приводу загибелі репера висловив відомий виконавець Кенні Вест.

XXXTentacion мав погану славу через звинувачення у насильстві. Щодо нього тривав суд через побиття вагітної жінки. Також його заяви у пресі відзначалися особливо кривавими розповідями.

XXXTentacion записав два повноформатних альбоми. Перший альбом з назвою "17" вийшов у 2017-му і зайняв 2-гу сходинку у чарті Billboard 200. Другий альбом репера з назвою "?" в березні 2018 року очолив чарт Billboard 200.

Теги: Жертви Новини США Кримінальні новини LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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