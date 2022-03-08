Скасували пробне ЗНО, яке мало пройти 19 і 26 березня

Росія веде проти України повномасштабну війну й свідомо атакує цивільне населення. Через це немає можливості провести пробне зовнішнє незалежне оцінювання.

Тестування повинне було відбутися 19 і 26 березня. Наразі немає інформації про обов'язкове ЗНО.

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"Ми упевнені, що скоро настане мир, тоді ми зможемо визначитися із тим, як і коли будуть проводитися освітні оцінювання. За упевненість у майбутньому дякуємо нашим захисникам", – зазначили в Українському центрі.

Що з навчальним процесом

З початку війни Росії з Україною в школах оголосили двотижневі канікули. У Міністерстві освіти та науки України простять відновлювати освітній процес, де це можливо. Слід також розглянути варіанти індивідуального та дистанційного навчання для дітей, які евакуювалися.

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