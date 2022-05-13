Скасування мит на українські товари у Британії почне діяти вже найближчими днями, – Свириденко

Мита та квоти на товари українських виробників у Великій Британії фактично зникнуть вже найближчими днями.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко після зустрічі із послом Великої Британії Меліндою Сіммонс.

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Доступ на зовнішні ринки є одним із наріжних елементів україно-британської співпраці. Тому ми вдячні Британії за ініціативу зі скасування тарифів, що практично почне діяти вже найближчими днями,

– говорить вона.

Міністерка впевнена, що співпрацю України та Британії сьогодні можна назвати стратегічною, адже вона охоплює низку важливих напрямків. Насамперед йдеться про захист глобальної продовольчої безпеки шляхом забезпечення транспортування українського зерна на світові ринки.

Не менш важливою є допомога британських компаній у забезпеченні стабільних поставок пального до України,

– наголосила Свириденко.

Вона додала, що Великобританія має намір активно брати участь у відновленні української економіки. Під час зустрічі обговорили потенційні структурні зміни, що допоможуть нашій державі впоратися з усіма викликами воєнного часу.

Сторони дійшли згоди в обговоренні важливих аспектів гуманітарної підтримки, співпраці з UKEF і подальшого розвитку торгового співробітництва.

Нагадаємо, раніше Свириденко розповіла про те, що Україна та Польща домовилися спростити контроль за імпортом та експортом аграрної продукції між країнами.

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