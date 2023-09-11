"Аби друзі Путіна заробили пару мільйонів": Кулеба розніс ідею обміну санкцій на зернову угоду

Журналісти Bild стверджують, що генсек ООН хоче скасування низки санкцій проти Росії в обмін на відновлення зернової ініціативи. Дмитро Кулеба пояснив, чому про це не може йтися навіть мови.

За даними Bloomberg, генсек ООН не єдиний, хто прагне анулювати обмеження заради відновлення угоди – на закритих зустрічах саміту G20 цього домагався і президент Туреччини Ердоган. Глава МЗС України Дмитро Кулеба на брифінгу із головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок назвав ці спроби нелогічними.

Стимул для нового шантажу

За словами Кулеби, піддатися на шантаж Росії зараз означає дати їй привід для висування нових вимог.

Росія побачить, що її шантаж працює – і надалі тероризуватиме світ, вимагаючи від нього задовольняти свої забаганки.

Якщо зараз щось "обнулити", то завтра Росія розбомбить ще додатковий порт і почне шантажувати світ новими вимогами,

– наголосив дипломат.

Відміна санкцій лише збагатить путінських посіпак

Дмитро Кулеба підкреслив, що Кремль вимагає скасування санкцій зовсім не для благополуччя "звичайних" росіян. Він прагне збільшити розміри своїх власних гаманців.

Я чітко сказав, що якщо у когось є бажання дозволити родині Патрушева, який зневажає, ненавидить Захід і хоче його зруйнувати, заробити пару сотень мільйонів доларів на "Россельхозбанку" – можете підключати його до SWIFT. Як ці люди матимуть до себе будь-яку повагу після цього – мені важко уявити,

– різко зауважив міністр.

Розмови про скасування санкцій проти Росії в обмін на відновлення зернової угоди: що відомо