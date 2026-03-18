Укрзалізниця призупинила прямі швидкісні поїзди до Харкова: яка причина
- Укрзалізниця скасувала пряме швидкісне залізничне сполучення з Харковом через постійні військові дії.
- Швидкісні поїзди "Інтерсіті" Харків – Київ курсуватимуть лише до Полтави.
Укрзалізниця 18 березня скасувала пряме швидкісне залізничне сполучення з Харковом. Постійні військові дії не дозволяють забезпечити такі пасажирські перевезення.
Швидкісні поїзди "Інтерсіті" Харків – Київ з 18 березня курсуватимуть лише до Полтави, а прямого сполучення з Києвом наразі немає. Про це повідомили в "Думка".
Що відомо про скасування швидкісних поїздів?
У виданні зазначили, що з вечора 17 березня пасажири, які встигли придбати квитки "Інтерсіті" до Харкова почали отримувати сповіщення про скасування поїздки та наявність пересадки у Полтаві.
Укрзалізниця повідомила, що поїзд №723 зі сполученням Харків – Київ, який мав вирушити 18 березня о 13:12, тимчасово курсуватиме лише до станції Полтава – Південна через вплив бойових дій.
24 Канал звернувся за коментарем до пресслужби Укрзалізниці. У компанії наголосили, що незабаром опублікують офіційну позицію щодо цього.
В "Думці" повідомили, що обмеження стосуються всіх потягів "Інтерсіті" до Харкова і починають діяти з середи, 18 березня.
Що повідомили в Укрзалізниці?
Укрзалізниця підтвердила скасування рейсів "Інтерсіті" до Харкова. У повідомлені зазначили, що наразі тривають відновлювальні роботи, а також посилені безпекові заходи для відновлення повноцінного курсування поїздів.
Зауважимо, що останніми тижнями через обмеження енергопостачання поїзди між Харковом та Полтавою курсували з резервними тепловозами, що призводило до затримок до 3 годин,
– заявили в Укрзалізниці.
Також було повідомлення, що відновлення швидкісних поїздів до Харкова планується до кінця березня 2026 року, а усі інші маршрути до міста курсують без змін.
Укрзалізниця надає сервіс для повернення забутих у потязі речей через онлайн-заявку. Пасажири можуть подати заявку про загублену річ, вказавши деталі, а компанія зберігає знайдене майно до 30 днів.
Поїзди в Україні продовжують курсувати за розкладом попри війну, з затримками понад 30 хвилин лише у шести поїздах станом на 9 березня. Також персонал Укрзалізниці пройшов навчання з евакуації.
На Запоріжжі та Сумщині моніторингові групи Укрзалізниці контролюють ситуацію, поїзди можуть зупинятися біля укриттів. На Харківщині дільниця Лозова – Барвінкове – Краматорськ залишається зоною підвищеного ризику.