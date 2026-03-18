Укрзалізниця призупинила прямі швидкісні поїзди до Харкова: яка причина

Укрзалізниця 18 березня скасувала пряме швидкісне залізничне сполучення з Харковом. Постійні військові дії не дозволяють забезпечити такі пасажирські перевезення.

Швидкісні поїзди "Інтерсіті" Харків – Київ з 18 березня курсуватимуть лише до Полтави, а прямого сполучення з Києвом наразі немає. Про це повідомили в "Думка".

Що відомо про скасування швидкісних поїздів?

У виданні зазначили, що з вечора 17 березня пасажири, які встигли придбати квитки "Інтерсіті" до Харкова почали отримувати сповіщення про скасування поїздки та наявність пересадки у Полтаві.

Укрзалізниця повідомила, що поїзд №723 зі сполученням Харків – Київ, який мав вирушити 18 березня о 13:12, тимчасово курсуватиме лише до станції Полтава – Південна через вплив бойових дій.

24 Канал звернувся за коментарем до пресслужби Укрзалізниці. У компанії наголосили, що незабаром опублікують офіційну позицію щодо цього.

В "Думці" повідомили, що обмеження стосуються всіх потягів "Інтерсіті" до Харкова і починають діяти з середи, 18 березня.

Що повідомили в Укрзалізниці?

Укрзалізниця підтвердила скасування рейсів "Інтерсіті" до Харкова. У повідомлені зазначили, що наразі тривають відновлювальні роботи, а також посилені безпекові заходи для відновлення повноцінного курсування поїздів.

Зауважимо, що останніми тижнями через обмеження енергопостачання поїзди між Харковом та Полтавою курсували з резервними тепловозами, що призводило до затримок до 3 годин,

– заявили в Укрзалізниці.

Також було повідомлення, що відновлення швидкісних поїздів до Харкова планується до кінця березня 2026 року, а усі інші маршрути до міста курсують без змін.

