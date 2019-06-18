Скасування статті про незаконне збагачення: кому це вигідно

Про скасування статті щодо незаконного збагачення та призначення головою Адміністрації Президента Андрія Богдана – в ефірі 24 каналу розповіла директорка департаменту Міністерства юстиції з питань люстрації у 2014-2016 роках Тетяна Козаченко.

Про скасування статті щодо незаконного збагачення

– Потреба в скасуванні цієї норм з політичного боку або з боку зацікавлених осіб була більш релевантною і цікавою, ніж інші закони, які в них перебувають на розгляді.

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– Це було б неможливо, якщо б в цьому, наприклад, особисто не брав участь екс-голова Конституційного суду, бо саме він формує порядок денний, саме він в потрібний час без узгоджень ставить такі запитання на голосування, саме він знає, яким чином опираючись на матеріал можливе винесення рішення.

Те, що ця норма розглядалася декілька років, а винесли її виключно в розквіт виборчої кампанії президентів говорить про те, що політики там більше, ніж верховенства права.

– Це рішення було найбільш вигідне фігурантам і всім тим, хто міг під це рішення потрапити. Незаконне збагачення – це приблизно, якщо я не помиляюсь, понад 50 кримінальних проваджень, які були у НАБУ.

Що відомо про статтю щодо незаконного збагачення? У лютому Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення. Мотивація КС – положення статті не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості, і обмежує свободу людини та інші її конституційні права.



Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні ввели у 2015 році. Це було однією з вимог Євросоюзу на виконання Плану дій з візової лібералізації. Також це було одним із зобов’язань України перед МВФ.

– Сфери впливу можуть бути надзвичайно великі, вони можуть ґрунтуватися на персональних гарантіях, фінансах, хабарах, політичному впливі, обіцянках, бартері тощо. Але те, що зацікавленість в цей момент виникла, то це без сумнівів.

Про Андрія Богдана в уряді часів Януковича

– У 2010-2011 роках Андрій Богдан працював, як урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики. Потім він був призначений ще раз влітку 2013 року. Коли був пік керування Януковича й вся країна вже була повністю під ним – прокуратура, міліція, суди. Будь-яке рішення в будь-якій гілці влади він міг прийняти без проблем. Фактично вся країна працювала на його добробут.

Ви ж розумієте, як призначалися на посади в той час? Яким треба бути чи що повинно відбутися, щоб тебе призначили на цю посаду? А ще пробути на посаді навіть під час Революції гідності й тільки бути звільненим на весні 2014 року.

Про усунення Богдана з посади голови Адміністрації Президента

– Щодо цього є декілька рішень. Насамперед сам президент здатний розібратися в ситуації й скасувати наказ (про призначення, – 24 канал). Сам голова АП заявляв, що він підпадає під люстрацію і не може створювати такі ризики для президента, зокрема, репутаційні, й піде у відставку. Але вони цього вже не зробили, тому не треба бути наївними, бо вони цього вже не зроблять.

Що відомо про нового голову Адміністрації Президента Андрія Богдана – читайте у матеріалі 24 каналу

– Я надзвичайно багато свого життя і часу присвятила цій темі (люстрації, – 24 канал), тому я подала позов як фізична особа до Верховного суду та подала позов від громадської організації "Громадський люстраційний комітет".

Однак суд відмовив у відкритті провадження. Виніс щодо цього офіційну позицію і сказав, що указ президента – це акт індивідуальної дії, тобто його може оскаржити або президент, або людина, яку він призначив. Тобто, якщо ці дві людини з умислом порушують закон, то фактично не існує в країні нікого, хто має право це оскаржити.

– Ми додаємо апеляційну скаргу до Великої палати Верховного суду, для того, аби суд взяв на себе відповідальність і показав наскільки він здатен захищати законодавство України

Чому призначення Богдана вважають незаконним? За час правління екс-президента Віктора Януковича Андрій Богдан обіймав поважні посади:

• у 2007-2010 роках – заступник міністра юстиції;

• у 2010-2011 роках – заступник міністра Кабінету міністрів;

• у 2013-2014 роках – урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики.



Через це він мав би підпадати під дію Закону України "Про очищення влади", тобто про люстрацію і не мав би обіймати жодні державні посади. Проте при схваленні закону посади голови Адміністрації Президента і його заступників були виведені з-під державної служби. Тож призначення Богдана головою АП, хоч й викликає певне невдоволення, однак, є цілком законним.