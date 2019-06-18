23:19
18 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приховані фантазії Кисельова. Хто винен у бідах росіян
      Вєсті Кремля
      21:16, 17 червня
      Вєсті. UA: Цікаві персонажі у списку Порошенка. Новий наступ Надії Савченко
      Вєсті.UA
      21:56, сьогодні
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Революція на граніті
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Програми Он воно як
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ

      Скасування статті про незаконне збагачення: кому це вигідно

      Он воно як 104 Читать новость на русском

      Про скасування статті щодо незаконного збагачення та призначення головою Адміністрації Президента Андрія Богдана – в ефірі 24 каналу розповіла директорка департаменту Міністерства юстиції з питань люстрації у 2014-2016 роках Тетяна Козаченко.

      Про скасування статті щодо незаконного збагачення

      – Потреба в скасуванні цієї норм з політичного боку або з боку зацікавлених осіб була більш релевантною і цікавою, ніж інші закони, які в них перебувають на розгляді.

      Читайте також: Зеленський збирається подати до Ради законопроект про незаконне збагачення

      – Це було б неможливо, якщо б в цьому, наприклад, особисто не брав участь екс-голова Конституційного суду, бо саме він формує порядок денний, саме він в потрібний час без узгоджень ставить такі запитання на голосування, саме він знає, яким чином опираючись на матеріал можливе винесення рішення.

      Те, що ця норма розглядалася декілька років, а винесли її виключно в розквіт виборчої кампанії президентів говорить про те, що політики там більше, ніж верховенства права.

      – Це рішення було найбільш вигідне фігурантам і всім тим, хто міг під це рішення потрапити. Незаконне збагачення – це приблизно, якщо я не помиляюсь, понад 50 кримінальних проваджень, які були у НАБУ.

      Що відомо про статтю щодо незаконного збагачення? У лютому Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення. Мотивація КС – положення статті не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості, і обмежує свободу людини та інші її конституційні права.

      Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні ввели у 2015 році. Це було однією з вимог Євросоюзу на виконання Плану дій з візової лібералізації. Також це було одним із зобов’язань України перед МВФ.

      – Сфери впливу можуть бути надзвичайно великі, вони можуть ґрунтуватися на персональних гарантіях, фінансах, хабарах, політичному впливі, обіцянках, бартері тощо. Але те, що зацікавленість в цей момент виникла, то це без сумнівів.

      Про Андрія Богдана в уряді часів Януковича

      – У 2010-2011 роках Андрій Богдан працював, як урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики. Потім він був призначений ще раз влітку 2013 року. Коли був пік керування Януковича й вся країна вже була повністю під ним – прокуратура, міліція, суди. Будь-яке рішення в будь-якій гілці влади він міг прийняти без проблем. Фактично вся країна працювала на його добробут.

      Ви ж розумієте, як призначалися на посади в той час? Яким треба бути чи що повинно відбутися, щоб тебе призначили на цю посаду? А ще пробути на посаді навіть під час Революції гідності й тільки бути звільненим на весні 2014 року.

      Про усунення Богдана з посади голови Адміністрації Президента

      – Щодо цього є декілька рішень. Насамперед сам президент здатний розібратися в ситуації й скасувати наказ (про призначення, – 24 канал). Сам голова АП заявляв, що він підпадає під люстрацію і не може створювати такі ризики для президента, зокрема, репутаційні, й піде у відставку. Але вони цього вже не зробили, тому не треба бути наївними, бо вони цього вже не зроблять. 

      Що відомо про нового голову Адміністрації Президента Андрія Богдана – читайте у матеріалі 24 каналу

      – Я надзвичайно багато свого життя і часу присвятила цій темі (люстрації, – 24 канал), тому я подала позов як фізична особа до Верховного суду та подала позов від громадської організації "Громадський люстраційний комітет".

      Однак суд відмовив у відкритті провадження. Виніс щодо цього офіційну позицію і сказав, що указ президента – це акт індивідуальної дії, тобто його може оскаржити або президент, або людина, яку він призначив. Тобто, якщо ці дві людини з умислом порушують закон, то фактично не існує в країні нікого, хто має право це оскаржити.

      – Ми додаємо апеляційну скаргу до Великої палати Верховного суду, для того, аби суд взяв на себе відповідальність і показав наскільки він здатен захищати законодавство України

      Чому призначення Богдана вважають незаконним? За час правління екс-президента Віктора Януковича Андрій Богдан обіймав поважні посади:
      • у 2007-2010 роках – заступник міністра юстиції;
      • у 2010-2011 роках – заступник міністра Кабінету міністрів;
      • у 2013-2014 роках – урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики.

      Через це він мав би підпадати під дію Закону України "Про очищення влади", тобто про люстрацію і не мав би обіймати жодні державні посади. Проте при схваленні закону посади голови Адміністрації Президента і його заступників були виведені з-під державної служби. Тож призначення Богдана головою АП, хоч й викликає певне невдоволення, однак, є цілком законним.

      blog_ava
      Суддя КСУ пояснив представнику Зеленського, в чому помилка їх риторики
      сьогодні
      6772
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Он воно як Андрій Богдан Адміністрація Президента Законодавство Судді Віктор Янукович
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 18 червня: зустріч Зеленського з Меркель, його анонс для Путіна та ЦВК про вибори
      сьогодні , 22:46 Головні новини 18 червня: зустріч Зеленського з Меркель, його анонс для Путіна та ЦВК про вибори
      664
      Искривленная реальность: в "ЛНР" вышел фильм "Ополченочка"
      сьогодні , 22:00 Искривленная реальность: в "ЛНР" вышел фильм "Ополченочка"
      Ольга Черненко 393
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість
      сьогодні , 21:16 Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість
      2328
      "Батьки вигнали мене з дому після протестів": мітинги у Гонконзі на сторінках світових ЗМІ
      сьогодні , 20:35 "Батьки вигнали мене з дому після протестів": мітинги у Гонконзі на сторінках світових ЗМІ
      Світлана Попова 609
      Як платити податок на нерухомість в Україні у 2019 році
      сьогодні , 19:02 Як платити податок на нерухомість в Україні у 2019 році
      Яніна Ткачук 850
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук