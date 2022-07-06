Комендантська година надзвичайно важлива, – радник глави МВС назвав причину
В Україні з початку повномасштабного вторгнення росії діє комендантська година. Проте лише нещодавно з'явилися розмови про штрафи за її порушення.
Радник міністра внутрішніх справ для 24 каналу розповів, що зараз діє правило – за порушення комендантської години людину мають привезти у райвідділ.
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"Згодом встановлять особистість і дадуть попередження. Однак для порушників потрібні штрафи", – сказав Смірнов.
Яка мета відповідальності
Радник міністра провів аналогію зі штрафами автофіксації. Він наголосив, що держава не встановлювала камери автофіксації, щоб зібрати більше грошей в бюджет.
"Це зрозуміло всім адекватним людям. Їх встановили, щоб людина зменшувала швидкість на ділянці дороги, де є відеофіксація. На небезпечних поворотах, на ділянках, де є дуже багато аварій", – зазначив Смірнов.
Він назвав це превентивними заходами, метою яких є не оштрафувати людину, а спонукати зменшити швидкість. Так само працює й з комендантською годиною.
Мета в тому, щоб людей, які ходять під час комендантської години, стало менше, щоб вони не заважали правоохоронцям проводити роботу з диверсійно-розвідувальними групами. Разом з тим роботу із забезпечення правопорядку в державі, бо комендантська година зараз є надзвичайно важлива,
– наголосив радник.
Чому комендантську годину не потрібно скасовувати
Смірнов сказав, якщо скасують комендантську годину, то правоохоронцям буде в рази важче працювати з диверсантами та злочинністю, бо дуже багато відбувається вночі. Крім цього, є перекидання військової техніки для українських захисників вночі, про що можуть дізнаватися диверсанти й скидати ворогам локації.
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"Тому штрафи є превентивною мірою. Це адекватна логіка, щоб люди дотримувалися правил. Якщо хтось не розуміє, чому це важливо, то може його зупинить хоч штраф, а якщо ні – платитиме", – пояснив Смірнов.
Він додав, що зараз немає інформації про розмір штрафів. Наразі є дискусії про покарання для порушників.
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