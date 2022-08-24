Причин, що росіяни відмовляться, немає, – правозахисниця про судилище над захисниками Маріуполя

росія готує показове судилище над полоненими оборонцями Маріуполя. Ніщо не може зупинити кремль у бажанні поквитатися із незламними українськими військовими.

Про це 24 каналу розповіла правозахисниця, координаторка Медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко. За її словами, окупанти влаштують судилище над азовцями, попри усі попередження української влади чи інші причини.

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Чи можуть окупанти передумати

росія вже давно виношувала ідею подібного дійства.

Немає причин, чому росіяни можуть відмовитися від цієї практики. Це буде ключовою подією в їхньому розумінні, до якої вони готувалися з 2014 року, проводячи на окупованих територіях подібні так звані "судові процеси",

– сказала Катриченко.

російські загарбники хочуть перетворити так званий "трибунал" над українськими військовими на жахливе видовище.

"Цей "судовий процес" буде максимально безглуздим – у філармонії, на сцені, у страшних клітках... У цих клітках, ймовірно, будуть не 10 людей, а більше. Адже на окупованих територіях росіяни "переводять" військовополонених у статус підозрюваних і обвинувачених", – припустила правозахисниця.

Навіщо росії показове судилище у Маріуполі

Як зазначила Катриченко, наразі неможливо повністю зрозуміти, у чому полягає замисел окупантів. Вона додала, що у росії роками демонізували український полк "Азов".

Ще до початку повномасштабного вторгнення росіяни обіцяли судові процеси над азовцями. А верховний суд росії визнав "Азов" "терористичною організацією",

– зауважила правозахисниця.

На думку Катриченко, росія спеціально нагнітає істерику у російському суспільстві довкола бійців полку Дениса Прокопенка. А показовим судилищем кремль хоче продемонструвати свою силу і виправдати війну в Україні. Мовляв, от з ким росіянам доводиться боротися і від кого вони "звільняють" українські території.

Які наслідки матиме судилище

Правозахисниця наголосила, що з юридичної точки зору дії окупантів не визнає ані Україна, ані інші держави світу.

Однак ми не можемо говорити про безпеку українських військовополонених, особливо після Оленівки,

– наголосила вона.

Катриченко додала, що якщо серед військових виявляться іноземні громадяни, то кремль це може використати для шантажу західних союзників України.

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"Окрім того, знущання над військовополоненими розраховане і на те, аби українці ставали злішими і у нас виникало бажання помсти. Так росія хоче спровокувати українців на агресивні дії, які потім можна було б показувати", – сказала правозахисниця.

Катриченко припустила, чи відбудеться "трибунал" над захисниками Маріуполя: дивіться відео

Окупанти готують судилище в Маріуполі: коротко