Скажіть командуванню, що хочете жити, – Зеленський звернувся із закликом до окупантів з Росії
3 березня 2022 , 01:44Читать новость на русском
Джерело:Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський знову звернувся до нації щодо ситуації в країні. Крім того, глава держави дав пораду окупантам.
Президент Зеленський наголосив, що Україна не хоче бути покрита трупами військових.
Цікаво Світовий банк негайно призупиняє всі програми у Росії та Білорусі
Звернення Зеленського
Президент України закликав окупантів повертатися додому "усією своєю армією".
Скажіть своєму командуванню, що хочете жити. Що ви не хочете помирати, ви хочете жити,
– сказав Зеленський.
Лідер України додав, що зупинити війну та відновити мир потрібно якомога швидше.
Звернення президента України: дивитися відео
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!