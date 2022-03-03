Скажіть командуванню, що хочете жити, – Зеленський звернувся із закликом до окупантів з Росії

Президент України Володимир Зеленський знову звернувся до нації щодо ситуації в країні. Крім того, глава держави дав пораду окупантам.

Президент Зеленський наголосив, що Україна не хоче бути покрита трупами військових.

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Звернення Зеленського

Президент України закликав окупантів повертатися додому "усією своєю армією".

Скажіть своєму командуванню, що хочете жити. Що ви не хочете помирати, ви хочете жити,

– сказав Зеленський.

Лідер України додав, що зупинити війну та відновити мир потрібно якомога швидше.

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