Скажіть командуванню, що хочете жити, – Зеленський звернувся із закликом до окупантів з Росії

3 березня 2022 , 01:44
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Джерело:

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський знову звернувся до нації щодо ситуації в країні. Крім того, глава держави дав пораду окупантам.

Президент Зеленський наголосив, що Україна не хоче бути покрита трупами військових. 

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Звернення Зеленського

Президент України закликав окупантів повертатися додому "усією своєю армією".

Скажіть своєму командуванню, що хочете жити. Що ви не хочете помирати, ви хочете жити, 
– сказав Зеленський. 

Лідер України додав, що зупинити війну та відновити мир потрібно якомога швидше.

Звернення президента України: дивитися відео

 

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Автор: Віта Свірневська