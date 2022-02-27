"Ваше мовчання – згода на вбивство": українські рятувальники звернулися до білоруських

Державна служба України з надзвичайних ситуацій звернулась до білоруських рятувальників. Їх закликали висловитися щодо війни.

Вони нагадали, що 23 лютого Володимир Путін розв'язав кроваву війну. Він почав повномасштабне вторгнення на територію суверенної України.

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Українські рятувальники звернулись до білоруських

Рятувальники наголосили, що вже 4 день український народ мужньо захищає свою землю і дає опір агресору.

Частина ворожих формулювань увірвалась в Україну зі сторони вашої держави. Ворог зайшов в наш дім через спільний кордон,

– наголосили працівники ДСНС.

З території Білорусі до нас їдуть танки, завдають обстрілів та ударів. Десант і бомбардувальники використовують білоруські аеропорти для атаки на нашу державу.

Звернення українських рятувальників: дивіться відео



"Україна стримує агресію двох держав – Росії і Білорусі. Ваші злочини гублять майбутнє ваших дітей. Вони вам ніколи цього не пробачать.

Не будьте байдужими. Ваше мовчання – це згода на вбивство. Не вірте вашому керівництву і телеканалам. Україна ніколи не була ворогом. Подайте голос протесту, як це робить весь цивілізований світ.

Не заплямуйте себе безчестям. Адже пожежники, рятівники – люди мужні та благородні".