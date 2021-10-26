"Скіфське золото" передадуть Україні, поки не стабілізується ситуація в окупованому Криму

Музей Алларда Пірсона в Амстердамі передасть колекцію "скіфського золота" на зберігання Україні. Воно перебуватиме тут, поки не стабілізується ситуація в окупованому Криму.

Так, суд прийняв остаточне рішення. Щоправда, сторони мають право подати апеляцію до Верховного суду Нідерландів.

Важливо Суд Амстердама постановив передати "скіфське золото" Україні

Музей Алларда Пірсона повинен передати колекцію "скіфського золота" на зберігання Україні до стабілізації ситуації в Криму,

– мовиться у постанові.

Чому "скіфське золото" опинилось у Нідерландах

Колекцію "скіфського золота" з чотирьох кримських музеїв повезли на виставку в музей Алларда Пірсона в Амстердамі. Це сталось на початку лютого 2014 року, тобто до того, як Росія окупувала Крим.

Виставка мала тривати до серпня 2014 року, однак цінності залишили в Нідерландах. У 2016 році суд ухвалив рішення повернути експозиції Україні, проте представники кримських музеїв подали апеляцію.

Судова тяганина тривала кілька років. Однак 26 жовтня 2021 року суд постановив повернути артефакти.

"Скіфське золото" – це близько 2 тисячі артефактів з 4 кримських музеїв. Крім золотих, є вироби з дерева, бронзи та кераміки. Вартість експонатів сягає 1 мільйона євро.