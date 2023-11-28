Історична перемога: у Києво-Печерській лаврі показали повернене "скіфське золото"
У Скарбниці Національного музею історії України презентували окремі історично-культурні цінності з колекції "Крим: золото й таємниці Чорного моря". З 2014 вони перебували в Музеї Алларда Пірсона у Нідерландах. Наразі "скіфське золото" в Києві.
Майже 10 років тривала боротьба за долю цих історично важливих артефактів. Окремі цінності з колекції зберігатимуть у столиці до деокупації Криму.
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"Скіфське золото" урочисто презентували
Подію на території Києво-Печерської лаври розпочав тимчасовий Міністр культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.
"Скіфське золото" – найбільш коштовна українська колекція, яку росіянам так і не вдалося привласнити. Колекція вже розмитнена в Україні. Наші дипломати, юристи, культурні діячі, правоохоронці та спецслужби провели масштабну роботу для повернення цінностей,
– сказав Карандєєв.
Він також подякував українським компетентним органам, які були причетні до повернення "скіфського золота" в Україну.
На презентації були присутні заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, а також Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерланди в Україні Єннес де Мол.
Разом з працівниками Музею історії України вони відкрили частину експонатів.
Вітаю усіх нас з цією перемогою. Для мене це надзвичайна честь, адже я брала участь в усіх судових засіданнях. Українська делегація була потужно представлена музейниками,
– підкреслила Еміне Джапарова.
Колекція артефактів "скіфського золота"/ Фото Міністерства культури та інформаційної політики України
"Скіфське золото" у скарбниці Національного музею історії України / Фото Міністерства культури та інформаційної політики України
Презентація колекції у Києво-Печерській лаврі / Фото Міністерства культури та інформаційної політики України
Що передувало поверненню цінностей з Нідерландів
- Згідно з підписаними угодами, всю старовинну колекцію мали повернути в Україну ще влітку 2014 року, проте через окупацію півострова цього не сталося.
- Того ж року було розпочато кримінальне провадження через незаконне перебування культурних артефактів за кордоном. З того часу тривали процесуальні дії та судові процеси.
- У червні 2023 року Верховний Суд Нідерландів прийняв остаточне рішення стосовно цього питання на користь України. Стягнення витрат за зберігання експонатів не було.
- Наразі завдяки українським компетентним органам тривають заходи задля повернення в Україну інших елементів "скіфського золота".