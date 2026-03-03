Три місяці битви за світло: Повітряні сили назвали шокуючі цифри ударів взимку

Зима 2026 року стала одним із найважчих іспитів для системи протиповітряної оборони України. Для атак на критичну інфраструктуру російські війська застосували безпрецедентну кількість ракет та дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Як ворог намагався знищити енергетику?

Протягом цієї зими Повітряні сили у взаємодії із Силами оборони України відбили 14 масованих комбінованих атак противника.

Зокрема, за грудень – січень росіяни здійснили 7 масованих ударів із застосуванням ракет та дронів різних типів. Протягом лютого інтенсивність атак зросла удвічі – Україна витримала ще сім масштабних обстрілів.

Ворог комбінував пуски ударних БпЛА та ракет різних типів, намагаючись ускладнити повітряну обстановку, перевантажити систему ППО та виснажити ресурси,

– повідомили в Повітряних силах.

Грудень 2025 року

Російські війська завдали одного з наймасштабніших ударів за весь період повномасштабної війни 6 грудня, у День Збройних Сил України. Тоді ворог використав 704 засобів повітряного нападу, серед яких була 51 ракета.

Подальші атаки 13, 23 та 27 грудня також утримували надвисокий рівень навантаження – в небі над Україною фіксували від майже 500 до понад 670 повітряних цілей.

Січень 2026 року

Цей місяць став періодом інтенсивного застосування балістики. 9 січня основний удар був зосереджений на Київщині (278 цілей). Окрім цього, було зафіксовано застосування балістичної ракети середньої дальності по Львівщині та використання "Цирконів" 20 та 24 січня.

Лютий 2026

Лютий був місяцем пікових навантажень. Від початку цього місяця ворог випустив найбільшу кількість ракет в одному ударі за всю зиму – 71 одиницю. Вже 26 лютого окупанти здійснили масований дроновий удар – 420 БпЛА в одній атаці.

Повітряні сили ЗСУ наголосили, що ворог системно нарощує застосування як штатної балістики ("Іскандер-М"), так і ракет, що заходять на ціль по балістичній траєкторії: "Кинджал", "Циркон", Х-22/32, С-300/С-400.

Загалом протягом трьох місяців агресор випустив понад 700 ракет різних типів.

