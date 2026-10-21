Мають 700 ракет, але є нюанс: військовий пояснив, чому Росія не вдарить усією балістикою одразу

Росія накопичила близько 700 балістичних ракет, проте можливості ударів обмежені. Практична стеля окупантів становить 60 – 70 пусків на місяць через брак пускових установок і систем цілевказання. А головною перепоною для масованих атак ворога є активна робота українських оборонців.

Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу зауважив, що систематичне вибивання ворожих комплексів та інфраструктури не дозволяє окупантам нарощувати щільність одночасних ударів.

Полювання на пускові установки та радари

Лише з середини вересня до жовтня українські бійці знищили 8 пускових установок комплексу С-400. Окрім цього, Сили оборони системно полюють на оперативно-тактичні комплекси "Іскандер" і ворожі радарні системи, що унеможливлює швидке та скоординоване наведення балістичного озброєння.

Паралельно Україна нарощує можливості власної винищувальної авіації, яка наразі перехоплює 55 – 60% реактивних безпілотників ворога. Важливим підсиленням став візит керівництва американської компанії Lockheed Martin до Києва.

Під час зустрічей фахівці опрацювали організацію технічного обслуговування винищувачів F-16 безпосередньо в Україні. Домовленості також передбачають регулярні постачання ракет і боєприпасів до авіаційних гармат, що суттєво пришвидшить відновлення та бойову роботу крилатих машин.

Чи накопичила Росія 700 балістичних ракет / Дивіться відео

Дипломатичні маневри та наміри США

Аналітик також звернув увагу на візити спецпредставника США Віткоффа до Москви. На думку експерта, американська сторона зараз керується передусім економічними розрахунками, сподіваючись пом'якшенням обмежень спонукати Путіна зупинити військові дії.

Треба розуміти, що за формою не можна випустити зміст. США ідуть в парадигмі того, що економічна логіка може домінувати, і завдяки послабленню обмежень проти путінського режиму можна змусити Путіна піти на деескалацію. Вони концентруються на власних бізнесових цілях, абстрагуючись від бомбардувань українських міст,

– каже Олександр Мусієнко.

Водночас європейські партнери під час саміту в Норвегії за участі президента Фінляндії Александра Стубба висловили непохитну солідарність із Києвом. Україна послідовно відстоює варіант припинення вогню по лінії фронту як базу для майбутнього діалогу, тоді як Москва продовжує висувати ультиматуми повної капітуляції.