Антирекорд повномасштабної війни: у липні Росія запустила найбільше балістики по Україні

У липні російські війська рекордно наростили застосування балістичних ракет під час атак на Україну. Загальна кількість випущених ракет стала найбільшою за весь час повномасштабної війни.

Про це повідомляє аналітичний проєкт "Око Гора".

Скільки балістичних ракет запустила Росія по Україні у липні?

За підрахунками аналітиків, протягом місяця Росія випустила близько 126 балістичних ракет різних типів, серед яких "Іскандер-М", північнокорейські KN-23, а також зенітні ракети С-300/С-400, які окупанти використовують для ударів по наземних цілях.

Для порівняння, у червні російська армія застосувала 96 балістичних ракет, у травні – 86, у квітні – 50, у березні – 39, у лютому – 116, а в січні – 74. Таким чином, липень став найінтенсивнішим місяцем за кількістю використаної балістики.

Аналітики "Око Гора" зазначають, що збільшення застосування балістичних ракет відбувається на тлі дефіциту ракет-перехоплювачів PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot.

Крім того, агентство AFP, проаналізувавши щоденні зведення Повітряних сил ЗСУ, повідомило, що загалом у липні Росія випустила по Україні 376 ракет різних типів – це більш ніж удвічі більше, ніж у червні, і найбільший показник за весь час повномасштабної війни. Значна частина ударів була спрямована по Києву. Найсмертоноснішою стала атака в ніч проти 2 липня, коли в столиці загинула 31 людина.

Водночас, за даними AFP, у липні російські війська застосували 4956 ударних безпілотників, що приблизно на 14% менше, ніж місяцем раніше.

Нагадаємо, під час масованої атаки в ніч на 30 липня Росія, ймовірно, вперше за тривалий час застосувала північнокорейські балістичні ракети KN-23. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, окупанти комбінували різні типи озброєння – "Іскандер-М", С-400, "Онікс", "Циркон" та, ймовірно, KN-23, намагаючись ускладнити роботу української ППО.

Зазначимо, Україна стикається з гострим дефіцитом ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot, чим активно користується Росія, нарощуючи балістичні удари. За словами Сергія "Флеша" Бескрестнова, наразі найреальніший спосіб посилити українську ППО – отримати ракети Patriot із запасів країн-партнерів, адже Росія вже виробляє балістичних ракет більше, ніж випускається ракет-перехоплювачів. Водночас, за оцінкою народного депутата Олександра Федієнка, за нинішніх темпів виробництва ворог може ще більше посилити ракетні атаки, зокрема на Київ.