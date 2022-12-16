Відновлення електропостачання займе більше часу, – попередження "Укренерго"

Після чергової атаки російських окупантів ситуація в енергосистемі України погіршилась. Тому енергетикам може знадобитись більше часу для відновлення пошкоджень.

По всій території України діє режим аварійних відключень. В Укренерго оголосили про надзвичайну ситуацію.

До речі Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію в енергосистемі

Відновлення триватиме довше, ніж зазвичай

Це вже 9 хвиля ракетних ударів по енергетичних об’єктах. Тому відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше.

Спочатку електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об'єкти теплопостачання, очисні споруди.

Є влучання, але ситуація під контролем

Під час обстрілів були влучання. Найбільше постраждали північний, південний, і центральний регіони. Ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають відновлення, де зараз це можливо.

Заспокоїли, що енергетики тримають ситуацію під контролем. Попри пошкодження, завдяки професійній роботі енергетиків в енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц. Працюють синхронно з європейською континентальною мережею.

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