Відновлення електропостачання займе більше часу, – попередження "Укренерго"
Джерело:Укренерго
Після чергової атаки російських окупантів ситуація в енергосистемі України погіршилась. Тому енергетикам може знадобитись більше часу для відновлення пошкоджень.
По всій території України діє режим аварійних відключень. В Укренерго оголосили про надзвичайну ситуацію.
До речі Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію в енергосистемі
Відновлення триватиме довше, ніж зазвичай
Це вже 9 хвиля ракетних ударів по енергетичних об’єктах. Тому відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше.
Спочатку електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об'єкти теплопостачання, очисні споруди.
Є влучання, але ситуація під контролем
Під час обстрілів були влучання. Найбільше постраждали північний, південний, і центральний регіони. Ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають відновлення, де зараз це можливо.
Заспокоїли, що енергетики тримають ситуацію під контролем. Попри пошкодження, завдяки професійній роботі енергетиків в енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц. Працюють синхронно з європейською континентальною мережею.
Новий обстріл України: що відомо
- Вранці 16 грудня росіяни знову атакували Україну. Окупанти випустили 76 крилатих ракет: Х-101, "Калібр", Х-22, Х-59/Х-31П.
- Однак сили ППО збили 60 ворожих ракет.
- До речі, на Київ летіли аж 40 ракет, збити вдалось 37. Це була одна з найбільших атак. Вибухи лунали у столиці. Крім того, під час обстрілу пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури Київщини.