Підготовка українських пілотів для керування винищувачами: скільки часу необхідно

Партнери України мають ухвалити політичне рішення, щоб надати винищувачі F-16. Лише після цього можна говорити про переобладнання аеродромів та навчання льотного складу.

Про це для 24 Каналу розповів експерт з авіації Валерій Романенко. Він зазначив, що пів року достатньо для підготовки кваліфікованого пілота, здатного виконувати всі види бойових завдань навіть в складних метеорологічних умовах.

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"Згідно з нашими стандартами, це другий клас пілотів. Це не лише зліт-посадка, а й тактична підготовка, вогнева підготовка. Звичайно, в обмеженому обсязі, бо на другий клас готують приблизно 2 роки. Проте в нас війна й ми не маємо стільки часу, тому підготовку треба проводити інтенсивно", – сказав Романенко.

Експерт розповів, що словацькі та болгарські льотчики, для яких купують F-16, мають підготовку на приблизно 30 місяців. За словами Романенка, гроші на підготовку українських льотчиків виділили в бюджеті нинішнього фінансового року.

"Це означає, що до кінця фінансового року, їх мають витратити", – зазначив Романенко.

Підготувати аеродроми можна за пів року

Неможливо, щоб ворог не виявив злітні смуги, де базуються винищувачі. Романенко сказав, що всі аеродроми є відомими. Він розповів, що у відкритих джерелах з'являлася інформація, що Україна починає переобладнувати деякі аеродроми для сучаснішої авіації.

Крім того, можемо використовувати літаки з міжнародних аеропортів, де поряд базується цивільна та військова авіація. Наприклад, Бориспіль. Тобто обмежена мережа для використання винищувачів у нас є, – розповів Романенко.

Він сказав, що підготувати аеродроми можна за пів року. Мовиться про обмежену кількість об'єктів, бо Україна не отримає десятки літаків.

"Це дорога річ. Гроші в американців на допомогу Україні не нескінченні. Підготовка одного винищувача й пілота – це 60 мільйонів доларів. Якщо ж передбачити додаткове озброєння, запасні частини, то це 130 мільйонів", – додав Романенко.

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США відмовляються постачати Україні F-16

Журналістка Голосу Америки запитала американського президента Джо Байдена, чи постачатимуть США Україні винищувачі F-16. Він дав коротку відповідь: "Ні". Проте представники Пентагону скептично ставляться до цієї заяви. Заявили, що США не вперше відмовляли, але згодом погоджувалися надсилати озброєння.