Скільки часу військовозобов'язаним потрібно для проходження медичної комісії

Визнати придатною чи ні людина є до військової служби повинна військово-лікарська комісія. Це може відбуватися впродовж різних термінів.

Деталі про проходження ВЛК розповіли адвокати "Юридичної сотні". Вони зазначили, що комісія не має усталених термінів.

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"Обмежень по термінах проходження військово-лікарської комісії у законодавстві не визначено", – написали юристи.

Зазначимо, що в Україні з 24 лютого 2022 року триває загальна мобілізація.

Україна реформуватиме ВЛК

Прем'єр Денис Шмигаль розповів, що Україна зараз працює над пришвидшенням і спрощенням проходження ВЛК. Реформа на етапі обговорення з урядовцями, парламентарями, представниками ОП та військовими.

Довідки мають "ходити" за військовими, а не навпаки. Працюємо над тим, щоб прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання з процесу проходження військово-лікарських комісій, – заявив прем'єр.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що саме мають оновити у ВКЛ. Мовиться про 5 напрямків: