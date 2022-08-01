Не за одну ніч: скільки часу треба білоруській армії, щоб підготуватися до вторгнення

білорусь дійсно може швидко перемістити свої війська до кордонів України, проте точно не за одну ніч. Скільки часу потрібно білоруській армії, щоб підготуватись до вторгнення – пояснив військовий експерт.

Полковник запасу ЗСУ Олег Жданов оцінив ймовірність швидкого наступу з території білорусі. Зокрема, зауважив, що білорусь уже розмістила свої БТГ уздовж кордону.

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Вони тримають 6 батальйонних тактичних груп (БТГ) уздовж кордону. Ми припускаємо. Що вони можуть виставити до 20 – 25 БТГ. Якщо вони ротацію 6 батальйонних тактичних груп здійснюють 5 – 6 днів, то переміщення 20 БТГ, навіть комбінованим способом (коли колісна техніка йде дорогами, а гусенична – по залізниці), може зайняти кілька днів,

– пояснив він.

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Експерт також зауважив, що наша розвідка слідкує за білоруською загрозою, тому ми знатимемо одразу, якщо війська білорусі активізуються.

"Це масове переміщення техніки, тож наша розвідка одразу ж знатиме, коли білорусь почне активний рух. Розвідка працює. Все одразу буде їй відомо", – підсумував експерт.

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білоруська армія не припиняє навчань поблизу українського кордону. Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили, що бойовий та чисельник склад окупантів залишається без суттєвих змін. Не змінює ворог і характеру своїх дій.

Експерти наголошують що рішення про наступ на Україну може дестабілізувати владу самопроголошеного президента республіки білорусь. Тому він робить все можливе, щоб відтягнути його.

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