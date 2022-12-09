Скільки часу треба для відновлення нормальної генерації світла на лівому березі Києва

На лівому березі Києва люди отримують тільки 30% електроенергії від усіх потреб. Зокрема, тому, що там триває ремонт одного з комунальних об'єктів генерації.

Відповідну інформацію в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, пише 24 канал. За його словами, ймовірно, протягом 2 – 3 днів вдасться збільшити обсяг потужності.

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Коли відновлять генерацію світла на лівому березі Києва

У нас є проблеми з непрацюючими об'єктами генерації на лівому березі, які недостатньо виробляють або взагалі не працюють через руйнацію. А це до війни, скажемо так, було джерелом потужності. Тому ми намагаємося збільшити потужність, яка на лівий берег перерозподіляється,

– заявив Сахарук.

Він припустив, що на вихідних ситуація може бути легшою. Однак пояснив, що для того, щоб вийти на такі ж графіки відключення, які діють на правому березі Києва, – чотири години через п'ять, – треба не тільки відновити мережі, а й відновити генерацію на лівому березі.

Це, за даними виконавчого директора ДТЕК, вже питання "не днів, а тижнів, які потрібні, щоб відновитися".

"Щодо збільшення потужностей – я думаю, це можна досить швидко вирішити. І для цього потрібно об'єднання і місцевої влади, і генерувальних потужностей", – запевнив Дмитро Сахарук.

Варто зауважити, що найскладнішою є ситуація зі світлом в Одеській, Київській, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській області.

Яка ситуація зі світлом в Україні