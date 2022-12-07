Коли зможемо відмовитись від відключень світла: якщо нових обстрілів не буде

Українська енергосистема зазнала значних ушкоджень внаслідок масованих ракетних обстрілів росіян, наразі відключення світла є вимушеними. Відновлення наших енергетичних об'єктів відбуваються ледь не цілодобово.

Однак, щоб відновити енергосистему до стану, що був до війни – знадобиться багато часу. І це при умові, що Росія припинила ракетний терор і не завдаватиме нових ударів. Про це повідомив Олександр Харченко – директор Центру досліджень енергетики під час брифінгу 7 грудня.

Увага Де сьогодні найскладніша ситуація зі світлом

Уже за 2 тижні українці перестали б відчувати наслідки ушкоджень

Однак за словами Харченко, відловлювати систему до воєнного рівня ніхто й не планує. Ми будемо її модернізовувати та покращувати. Відновлення також будуть поступовими.

Якби уявити собі, що ми сьогодні перемогли і відновлюємо енергосистему, то десь за 2 тижні всі споживачі жили б в спокійному графіку відключень. Себто, відключення тривали по 4 години на добу і про них було попереджено,

– зазначив Олександр Харченко.

Ще десь за 2, 5 – 3 місяці, за словами фахівця, відключення пішли б в минуле і всі отримували б електрику цілодобово, як це було до війни – спокійно і повноцінно.

2 – 3 роки, щоб повністю відновити енергосистему

За оцінкою Харченка, аби повністю відновити систему до стану, а якому вона перебувала до війни, знадобиться близько 2 років.

Для того, щоб дійсно надійно зарезервувати, відновити, якісно, сучасно. З урахуванням того, що ми хочемо мати більш енергоефективну, зелену, таку що більше орієнтується на відновлювальні джерела – нам знадобиться 2,5 – 3 роки,

– резюмував фахівець.

Актуально про ситуацію з відключеннями світла