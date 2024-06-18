Як холодноярівці розміновують Харківщину: потужні кадри
Джерело:93 бригада
Українські сапери активно працюють над тим, щоб зробити деокуповані території безпечнішими. Однак мін настільки багато, що для повного розмінування країни знадобляться сотні років.
Сапери 93-ї бригади "Холодний Яр" показали, як розміновують країну. Вони щодня знешкоджують ворожі міни, ризикуючи життям.
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Окупанти мінують навіть школи та кладовища
Небезпечними є не лише поля і посадки, де проходила лінія фронту. Зокрема після деокупації Харківської області міни виявляють і у цивільних будинках, в школах, на кладовищах.
Тони згубного залізяччя заважають жити і користуватися цією землею та будівлями, хоча, здавалося б, фронт перемістився далеко,
– зазначили бійці.
Як працюють сапери-холодноярівці: фото 93 бригади
Так, до прикладу, десь мінні загородження проходять по цвинтарю. Ці міни російські окупанти залишали при відступі. Десь міни лежать перед позиціями, які були накопані прямо у дворі приватних будинків.
Часто місцеві громади звертаються до військових, які чинили супротив російським військам у цих селах, із проханням прибрати та ліквідувати міни та снаряди.
Також снаряди і міни, які не здетонували, сапери вилучають на шляхах проїзду військової техніки. Адже вони є потенційно вибухонебезпечними і також підлягають утилізації.
Україна – найзамінованіша країна світу
За оцінками міністра захисту довкілля та природних ресурсів, замінованість нашої країни може складати 176 000 квадратних кілометрів території. На повне розмінування можуть знадобитися сотні років.