Україна – у демографічній кризі: скільки дітей має народитися, аби поліпшити ситуацію

В Україні настала складна демографічна ситуація. Окрім того, вона лише погіршуватиметься. Через 15 років може залишитися лише 30 мільйонів українців та українок.

Навіть після завершення війни Україні доведеться долати цю проблему. Прогнозують, що чисельність населення стане одним з найбільших викликів, які постануть перед країною. Усе тому, що, відповідно до прогнозу Інституту демографії, упродовж наступних 15 років населення скоротиться приблизно на 10 – 12 мільйонів людей, інформує 24 Канал.

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Окрім того, викликом перед Україною буде зміна статево-вікової структури населення. Українці стрімко старіють. Ще до початку повномасштабного вторгнення народжуваність перебувала на низькому рівні.

Просто для того, щоб не відбувалося скорочення населення внаслідок природного чинника, тобто співвідношення народжуваності й смертності, треба, щоб 100 жінок народжували 210 – 220 дітей,

– мовиться у повідомленні.



Ще до 24 лютого 2022 року 100 жінок народжували 116 дітей. Це – майже вдвічі менше, аніж потрібно, аби чисельність українців залишалося на сталому рівні.

Також експерти прогнозують, що серйозним викликом стане поствоєнна міграція. Наразі за кордоном перебувають понад 6 мільйонів людей. Найкращим сценарієм буде, якщо повернеться бодай половина.