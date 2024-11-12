Адресат був не один: Польща раптово розкрила об'єми допомоги Україні

Польща офіційно оприлюднила дані щодо об'ємів допомоги, яку країна надала Збройним Силам від початку повномасштабного вторгнення Росії. Варшава лідирує серед усіх союзників, які долучилися до підтримки України.

Чому саме зараз польський уряд вирішив розкрити дані про допомогу, пояснив 24 Каналу громадський діяч і науковець з Польщі Ришард Купідура.

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Навіщо Польща оприлюднила дані

На сайті президента країни зазначили, якщо підсумувати витрати на підтримку Сил оборони та допомогу біженцям за валовим внутрішнім продуктом, то Польща посідає перше місце серед усіх країн, які долучилися до допомоги Україні. Сума еквівалентна 4,91% ВВП, з них 0,71% ВВП – витрати на підтримку України, 4,2% ВВП – вартість допомоги українським біженцям

На початку війни, коли Україні було дуже складно отримати допомогу, коли всі боялися та чинили опір, німці давали каски, ми давали танки,

– розповів президент Польщі Анджей Дуда.

Загалом Варшава надала Києву військову допомогу на суму 3,23 мільярда євро, тобто понад 14 мільярда злотих.



Надана допомога від Польщі відносно ВВП / Фото: сайт президента Польщі

Я думаю, що адресатів цієї інформації багато,

– зазначив громадський діяч і науковець з Польщі.

Насамперед адміністрація новообраного президента Сполучених Штатів Америки, як доказ того, що Польща давно в лідерах, якщо йдеться про збільшення витрат на обороноздатність країни.

Зверніть увагу! Генеральний секретар НАТО Марк Рютте припустив, що Трамп спонукатиме країни Альянсу витрачати понад 2% ВВП щорічно на оборону.

Також це важливий сигнал для польського суспільства, аби воно не забувало про те, що треба підіймати обороноздатність Польщі. Третій адресат – українська сторона, щоб показувати справжню картину.

Час від часу в політичних дискусіях лунають слова про те, що допомоги недостатньо, або про те, що Польща нібито забуває про Україну. Ця велика картина показує, що підтримка Києва послідовна й на неї не впливає, наприклад, зміна влади в Польщі,

– мовив Купідура.

До слова, Польща першою почала масово постачати в Україну важке озброєння, ініціювала створення "танкової коаліції" та першою серед західних партнерів надала Україні бойову авіацію – 14 літаків МіГ-29 і 12 вертольотів Мі-24. З майже 800 танків, які отримали ЗСУ, понад 350 їй передала Польща.