Терор може бути ще довго, – Буданов розповів, скільки дронів і ракет ще має Росія

Загарбники активно атакують Україну дронами-камікадзе. Хоча офіційно Іран не підтримує вторгнення Росії в Україну і бреше, що не постачає окупантам озброєння, проте насправді таємно продає їм безпілотники типу Shahed-136.

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що росіяни використовуватимуть "шахіди" ще довго. Річ у тім, що ракет в окупантів залишилося мало, тому вони намагаються їх економити, завдаючи ударів іранськими безпілотниками.

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Скільки дронів є на озброєнні у країни-агресорки

Російське керівництво постійно замовляє нові партії іранських безпілотників. Кирило Буданов каже, що окупанти замовили орієнтовно 1700 різних типів дронів, однак потрібен час, щоб їх виготовити.

За даними розвідки, зараз росіяни використовують другу партію безпілотників. Варто зазначити, що одна партія – це приблизно 300 дронів.

70% дронів Україні вдається збити

Лише 30% запущених росіянами "шахідів" влучають у ціль. За даними глави ГУР Міноборони, росіяни випустили по Україні близько 330 іранських Shahed-136 станом на 22 жовтня. Однак 222 з них збили українські сили.

Українські ППО добре справляються з іранськими дронами. Проте окупанти беруть не якістю, а кількістю. Тож 30%, що таки доходять до мети, можуть завдати серйозної шкоди.

Терор з використанням "шахідів" насправді може бути ще довго. А от з використанням ракет – ні, тому що запаси майже вичерпані,

– стверджує Кирило Буданов.

Скільки ракет залишилося у Росії

Окупанти добряче вичерпали свої ракетні запаси. Буданов наголошує, що їх у росіян залишилося небагато.

Зокрема "Іскандерів" є лише близько 13%. Ракет типу "Калібр-ПЛ", "Калібр-НК" – приблизно 43%, а от Х-101 та Х-555 – орієнтовно 45%.

Очільник розвідки зауважує, що використовувати ракети, коли їх залишилося менше ніж 30% – небезпечно, адже це вже рахується як недоторканий запас. Тому Росія намагається замінити їх, атакуючи великою кількістю дронів.

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Навіщо Росія раптово перекинула іранських інструкторів дронів у Білорусь

Нещодавно з'явилася інформація про те, що іранські інструктори навчають росіян користуватися "шахідами" на тимчасово окупованих територіях України. Зараз, за даними речника Одеської ОВА Сергія Братчука, Росія терміново перенаправила інструкторів у Білорусь.

Речник зауважив, що щонайменше 10 інструкторів, які консультували росіян з приводу дронів, загинули на Херсонщині. Це може бути причиною того, що решту довелося евакуювати в Гомельську область Білорусі.

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