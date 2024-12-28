Постачання дронів у Сили оборони рекордно збільшилось у 2024 році: Сирський назвав цифри

Командувач ЗСУ Олександр Сирський підбив підсумки діяльності Збройних Сил України за 2024 рік під час робочої наради. Зокрема прослухали звіти щодо обсягів постачання БпЛА до війська.

ЗСУ вдалося зберегти контроль над стратегічними напрямками, західною частиною Чорного моря, та завдати значних втрат ворогу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Скільки дронів отримали Збройні сили

Цього року зменшено військовий і промисловий потенціал агресора, у тому числі завдяки ударам високоточної зброї DeepStrike.

Одним із ключових досягнень року стало створення в ЗСУ Сил безпілотних систем. Постачання дронів збільшилося у 19 разів порівняно з попереднім роком, що дозволило знищувати противника значно ефективніше – кількість уражених цілей зросла у 3,7 раза.

Також підвищено терміни базової підготовки мобілізованих.

На нараді були визначені пріоритети на наступний рік, конкретизовано завдання для командування, а також розроблено шляхи розв'язання актуальних проблем.

Нагадаємо, за рік загальні втрати окупантів у бойових діях перевищили 421 тисячу осіб пораненими та вбитими. Як зазначив генерал Сирський, це рекордні втрати РФ за весь час вторгнення. Загальна кількість втрат агресора з моменту початку війни досягла приблизно 785 тисяч осіб.