Як залежність від Ірану впливає на використання Росією дронів по Україні

За три тижні квітня росіяни застосували 265 дронів-камікадзе, з яких Сили оборони України збили 239. При цьому нальоти протягом третього тижня квітня різко скоротилися і становили 41 дрон-камікадзе, з яких було збито 41. Тобто – 100%.

"Ланцети", "Шахеди" та FPV-дрони: як Росія застосовує БпЛА

Скорочення застосування дронів-камікадзе за цей тиждень було у 2,5 раза. З чим воно пов'язане?

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Очевидно з тим, що основна частина Shahed-136 була застосована в ході ударів Ірану по Ізраїлю, а Росія в другій половині квітня почала недоотримувати ці засоби ураження. Це вкотре вказує на той факт, що в Росії нема виробництва готової продукції, яка б забезпечувала повністю потребу в ударах по Україні. Кремль зберігає гостру залежність від Ірану.

Застосування FPV-дронів загалом так само залишається в межах добового запуску 150 – 200 одиниць. З початку квітня середній показник застосування цих засобів кілька разів виходив за межі 200 на добу, а одного дня перевищив 300 одиниць. Однак у цілому це поодинокі випадки, які поки не дозволяють говорити про стабільну тенденцію зростання.

Проте навіть за такого насичення лінія бойового зіткнення з ворожими FPV-дронами проблематика розміщення засобів РЕБ всіх типів зберігає свою гостру актуальність.

Застосування баражувальних боєприпасів "Ланцет" зберігається в межах постійного середнього показника – 10 на день. Явних ознак нарощування застосування "Ланцетів" завдяки розширенню виробництва не фіксується.

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На завершення варто звернути увагу на різке зростання застосування росіянами розвідувальних БпЛА Zala, "Орлан-10", Supercam та інших. Особливо ці БпЛА фіксуються поблизу тилової частини України перед ударами балістичними ракетами та іншою компонентою. Тенденція негативна, але вона також демонструє відсутність можливості у росіян отримувати всеосяжну розвідувальну інформацію для коригування ударів іншими засобами.