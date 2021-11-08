Скільки громадян вважають рідною мовою українську та підтримують мовний закон: вражаючі цифри

До Дня української писемності та мови фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучера спільно з Центром Разумкова провів тематичне опитування. Соціологи з'ясували, що 78% українців вважають українську мову рідною.

Згідно з результатами проведеного дослідження, підтримка української мови є доволі великою. Зокрема на Заході державну мову вважають рідною 96,7% мешканців.

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Яка мова для українців є рідною

Загалом в Україні 18% населення рідною мовою вважає російську. Найменший рівень підтримки цієї мови на Заході України (1,7%), а найвищий на Півдні (40,7%).

Мовна картина в Україні виглядає так:

Українську мову вважають рідною 78% респондентів;

Російська мова є рідною для 18% опитаних;

2,6% респондентів не змогли визначитись;

Для понад 1% рідною мовою є ні українська, ні російська.



Які мови українці вважають рідними / Фото фонду "Демократичні ініціативи"

Також соціологи з'ясували, що найбільшою популярністю українська мова користується серед молоді – її вважаю рідною 83,3% громадян віком від 18 до 29 років.



Яку мову українці вважають рідною залежно від віку / Фото фонду "Демократичні ініціативи

Підтримка закону про мову

За результатами досліджень, майже 55% українців підтримують норму закону про мову, згідно з якою обслуговування у сфері послуг повинне відбуватися державною мовою.

Найбільше підтримують цю норму закону на Заході країни, а найменше – на Півдні.



Підтримка закону про мову в Україні / Фото фонду "Демократичні ініціативи"

Останні дослідження мовних питань

За результатами опитування населення України "Динаміка соціально-політичних настроїв та оцінок населення України" Центру "Соціальний моніторинг", майже 32% українців послуговуються у побуті виключно державною мовою.

За даними Інституту соціальних досліджень НАН України ця цифра значно більша – 50,8% громадян.

Польська компанія MASMI та українська InfoSapiens опублікували результати спільного дослідження, згідно з яким 28% українців стверджують, що знають польську мову, водночас 12% поляків заявили, що бодай базово знають українську.