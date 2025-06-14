Росія знову вивела в Чорне море ракетоносій "Калібрів": який загальний залп

Російські загарбники знову вивели в Чорне море носій крилатих ракет "Калібр". Станом на ранок 14 червня зафіксовано один такий ворожий корабель.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Військово-морські Сили.

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Скільки ракет "Калібр" зараз у морі

Станом на 06:00 у Чорному морі перебуває 1 російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". У ВМС зазначили, що загальний залп становить до 6 ракет.

До слова, напередодні, вранці 13 червня, ворожих ракетоносіїв у Чорному морі не було.

Зауважимо, за даними Повітряних сил, упродовж травня 2025 року наша ППО знищила 14 крилатих ракет "Калібр".

Раніше речник ВМС пояснив, як можна передбачити російський удар "Калібрами". Дмитро Плетенчук зазначив, що ймовірність застосування окупантами цих ракет залежить від ситуації в повітрі.

Представник Військово-морських Сил пояснив, що агресор часто використовує "Калібри" під час комбінованих атак разом з авіацією. Тож якщо з'являється інформація про підготовку літаків, варто очікувати й запуск ракет морського базування.