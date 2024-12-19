Чи є російські носії "Калібрів" у Чорному й Азовському морях

Напередодні, 13 грудня, Росія вкотре масовано атакувала Україну ракетами й дронами. Зокрема, запустила 24 "Калібри" з Чорного моря.

Чи є ворожі ракетоносії в морі сьогодні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Військово-морські Сили ЗСУ.

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Скільки "Калібрів" у морі

У ВМС розповіли, яка ситуація в морях станом на 06:00 19 грудня. Зауважили, у Чорному й Азовському морі відсутні російські кораблі.

Тим часом у Середземному – 6. Зокрема, 3 носії "Калібрів". Загальний зал – до 25 крилатих ракет.

У Чорному й Азовському морі немає ракетоносіїв \ Інфографіка ВМС

До слова, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 1 судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського – 5 суден, 2 з яких продовжили рух з протоки Босфор.

Також у ВМС наголосили, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Окупанти вимикають системи автоматичної ідентифікації.